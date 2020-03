Brand in Beromünster: Mutter und Kind aus Wohnung evakuiert Am Montagmorgen ist in einer Wohnung in Beromünster ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr hat eine Mutter und ihr Kind aus dem Gebäude evakuiert. 02.03.2020, 13.36 Uhr

(zfo) Das Feuer ist am Montagmorgen in einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in Beromünster ausgebrochen. Ein Bewohner konnte sich über das Hausdach in Sicherheit bringen, schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Eine Mutter und ihr 4-jähriges Kind wurden von der Feuerwehr Michelsamt und von der Feuerwehr Region Sursee aus dem Gebäude evakuiert.