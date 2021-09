Brand Trachslau: Strafanzeige kommt nicht gut an

Brandfall Trachslau «Kein Bauer gefährdet seine eigenen Tiere bewusst selbst»: Strafanzeige sorgt bei der Landwirtschaft für Kopfschütteln Die Anzeige kommt bei den Schwyzer Landwirten nicht gut an. Anja Schelbert Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grossbrand, Kälberopfer, Strafanzeige. So etwa könnte man die Schlagzeilen zum abgebrannten Bauernhof in Trachslau bündeln. Grossbrand, weil vor eineinhalb Wochen alles betriebliche Hab und Gut einer Bauersfamilie in Flammen aufging. Kälberopfer, weil zwei Jungtiere im Feuer starben. Und Strafanzeige, weil der Tierschutzverein Peta bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwyz moniert, der verantwortliche Landwirt habe in punkto Brandschutz zu wenig unternommen. Das erhitzte die Gemüter in den sozialen Medien.