Feuerwerk: Verkäufer hoffen trotz Regen auf guten Absatz

Brandgefahr Feuerwerk am 1. August: Luzerner Behörden warnen vor Dachbränden – Verkäufer nehmen es gelassen Wer am Nationalfeiertag Feuerwerk zündet, soll dieses Jahr besonders vorsichtig sein. Der Grund: vom Hagel beschädigte Häuser. Auch sonst trübt der Regen mancherorts die Verkaufszahlen. Niels Jost 28.07.2021, 17.13 Uhr

Wer am 1. August eine Rakete zündet, soll dieses Jahr besonders viel Abstand zum Siedlungsgebiet halten.

Symbolbild: Sandra Ardizzone

Eigentlich sind es die Hitze und Trockenheit, welche die Behörden vor dem 1. August in Alarmbereitschaft versetzen. Dieses Jahr ist es der Niederschlag. Aufgrund der heftigen Hagelgewitter der vergangenen Tage und Wochen sind in ganz Luzern noch unzählige Hausdächer erst provisorisch mit Blachen abgedeckt. Diese stellen ein Brandrisiko dar. So warnen die Luzerner Polizei und das Feuerwehrinspektorat davor, dass herabfallende und noch brennende Feuerwerkskörper die Plastikblachen beschädigen und so einen Brand verursachen könnten.

Auch die Gemeinde Wolhusen appelliert an die Bevölkerung, dieses Jahr auf das 1.-August-Feuerwerk zu verzichten, wie sie mitteilt. Das Dorf wurde gleich zwei Mal heftig von den Unwettern getroffen, ein Grossteil der Häuserdächer ist nur notfallmässig abgedeckt. Würden die Blachen beschädigt, wären die Gebäude nicht mehr vor der Witterung geschützt. Wer trotzdem nicht auf seine Raketen und Vulkane verzichten könne, der soll dies im freien Gelände und mit viel Abstand zur Siedlung tun, bittet der Gemeinderat.

Ein Zivilschützer befestigt eine Blache, um ein vom Hagel beschädigtes Dach in Wolhusen provisorisch zu schützen. Bild: Nadia Schärli (7. Juli 2021)

Feuerwerk-Verkäufer aus Wolhusen nimmt’s gelassen

Bei der Wolhuser Zemp AG, welche in ihrem Dorfladen wie jedes Jahr auch Feuerwerk verkauft, stösst die Mitteilung der Gemeinde auf Verständnis. Irmgard Felder, welche die Haushaltsabteilung leitet, sagt:

«Wir befürchten keine sonderlichen Einbussen, da wir nicht nur Kunden aus Wolhusen, sondern aus der ganzen Region haben.»

Ob sich die Wolhuser an den Appell halten oder nicht, könne sie nicht abschätzen. Die meisten Leute würden erst ein, zwei Tage vor dem 1. August oder am Nationalfeiertag selber ihr Feuerwerk kaufen, so Felder. Wie gut das Geschäft laufe, sei jeweils stark wetterabhängig.

Wegen Regen: Verkauf läuft nicht überall rund

Eine Einschätzung, die andere Feuerwerksverkäufer teilen. Doch trotz der regnerischen Prognosen für Sonntag scheint die Lust, es knallen zu lassen, gross zu sein. «Der Laden läuft», sagt etwa Tamara Läubli von der Läubli Vulkan AG aus Aesch. Auch bei den Bestellungen sehe es gut aus – einzig ausländische Kunden hätten noch genügend Vorrat von den abgesagten Silvesterfeiern. Dasselbe ist von Lukas Schneider und Elias Hodel zu hören. Sie betreiben den Onlineshop feuerwerk-handel.ch und verkaufen die Ware bei Pneu Frank in Sursee. Schneider sagt:

«Trotz des schlechten Wetters läuft’s gut.»

Beliebt seien heuer besonders Batterien und Vulkane.

Schwere Zeiten muss derweil Erich Frey durchmachen. Er ist Inhaber von Crazy Flash. Die Firma mit Sitz in Hochdorf hat ihr Hauptstandbein in der Eventbranche und ist schweizweit führend bei der Durchführung von Feuerwerken an Open Airs und anderen Grossanlässen wie dem Basel Tattoo oder Moon and Stars in Locarno. Raketen, Vulkane und Batterien verkauft Frey auch an Private über feuerwerkshopschweiz.ch. Die Ware kann dann in Hochdorf abgeholt werden. Frey sagt:

«Unser 1.-August-Geschäft ist voll wetterabhängig. Es sieht dieses Jahr also schlecht aus.»

Der prognostizierte Regen hat ihm zufolge nun auch dazu geführt, dass ein Kunde ein grösseres Feuerwerk absagen musste. «Es kommt gerade alles zusammen. Das ist schon brutal.» Ein Wermutstropfen bleibe: Immerhin könne er auf eine treue Stammkundschaft zählen, freut sich Frey.