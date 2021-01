Brauchtum Wenn die Luzerner Sternsinger nicht singen dürfen, finden sie andere kreative Wege Sternsingen hat im Kanton Luzern in diversen Gemeinden Tradition. In vielen Dörfern wird dieses Jahr aber wegen Corona pausiert. Einige Sternsinger suchten deshalb nach Alternativen und waren erfinderisch. Roseline Troxler 05.01.2021, 19.00 Uhr

Damals waren im Kanton Luzern noch eine Vielzahl von Sternsingern unterwegs – wie hier in Neuenkirch.

Archivbild: Pius Amrein (27. Dezember 2015)

Die Ursprünge des Sternsinger-Brauchs reichen bis ins Mittelalter. Um den Dreikönigstag ziehen Kinder, begleitet von einem Stern, von Haus zu Haus. Sie symbolisieren die Reise der drei Könige. Entsprechend verkleiden sich drei Kinder als Caspar, Melchior und Balthasar. Bevor die Sternsinger jeweils um eine Spende bitten, tragen sie Lieder sowie Sprüche vor. Mit Kreide wird schliesslich «20*C+M+B+21» an die Haustür oder den Türrahmen geschrieben. Die Abkürzung steht für Christus mansionem benedicat. Die lateinische Segensbitte bedeutet Folgendes: Christus segne dieses Haus.

Heuer dürften im Kanton Luzern aber wegen der vielen Auflagen deutlich weniger Sternsinger unterwegs sein. Verboten ist es aber nicht. Siegfried Ostermann ist bei Missio, der Dachorganisation der Sternsinger für die Kommunikation zuständig. Er sagt:

«Das Bundesamt für Gesundheit hat das Sternsingen als religiöse Veranstaltung qualifiziert.»

Dafür gelte etwa, dass ein Schutzkonzept erstellt werden müsse. Es dürfe nicht gesungen werden. Die Sternsingergruppen dürften keine Wohnungen betreten. Ausserdem sei die Teilnehmerzahl auf 50 Personen beschränkt.

Schule Vitznau verzichtet auf Sternsingen

Abgesagt wurde das traditionelle Sternsingen allerdings in Vitznau. Dort wird es seit rund zwanzig Jahren von der Schule organisiert. Fünft- und Sechstklässlern ziehen Anfang Jahr als Sternsinger von Haus zu Haus. Anders dieses Jahr, wie Schulleiter Taio Secchi auf Anfrage sagt: «Als der Luzerner Regierungsrat den Schulen die Vorgabe gemacht hat, sämtliche Veranstaltungen zu streichen, war für uns klar, dass wir das Sternsingen nicht durchführen können.» Zuvor habe die Schule noch über eine alternative Form nachgedacht.

Dass das traditionelle Sternsingen abgesagt werden musste, stimmt Secchi wehmütig. Er sagt:

«Es ist ein schöner Brauch. Die meisten Kindern gehen gerne als Sternsinger auf Tour.»

Trotzdem ist der Schulleiter überzeugt, dass die Absage die richtige Entscheidung war. «Wir wissen nicht, wie die Vitznauer reagiert hätten, wären wir doch unterwegs gewesen. Vielleicht hätten einige die Haustüren gar nicht geöffnet.» In der Regionalzeitung hat die Schule Vitznau die Absage publiziert. Als Alternative werden in der Kirche Kleber mit dem Segensspruch für die Haustüre aufgelegt.

Set, um Haus selber einzusegnen oder virtuelle Besuche

In einem anderen Rahmen fand das Sternsingen auch in Sursee statt. Auf Bestellung haben Sternsinger bei Pfarreiangehörigen ein Do-it-yourself-Segens-Set vorbeigebracht, wie es im neusten Pfarreiblatt heisst: «Es enthält Weihrauchkörner, Kohle und Kreide.» Und weiter:

«Do it yourself – Sie dürfen Ihr Haus selber einsegnen.»

Die Surseer Sternsinger sammeln für das Jahresprojekt von Missio. Dieses Jahr wird speziell für Kinder in der Ukraine gesammelt.

Hier waren die Willisauer Sternsinger noch traditionelle unterwegs. Heuer gehen sie neue Wege. Archivbild: Manula Jans-Koch (Willisau, 4. Januar 2018)

Eine innovative Idee hatten auch die Fünft- und Sechstklässler von Willisau. Sie haben einen digitalen Sternsinger-Trail erstellt. An sieben Stationen werden die Teilnehmer durch eine von Kindern erzählte Geschichte geführt. Um mit dem Trail zu beginnen, muss einfach der Start-QR-Code gescannt werden, der auf Flyern (etwa in der Kirche) sowie online zu finden ist. «Am Ende des Trails können Sie den Sternsinger-Segen mitnehmen, sind über unser Projekt informiert und konnten auf einem Geschichtenrundgang mit Musik und Bildern die Sternsinger aus einer anderen Perspektive erleben», heisst es in der Beschreibung. Am Ende des Trails kann eine Spende getätigt werden. Wer den Trail ausprobieren will, muss sich allerdings beeilen. Er ist nur noch am Mittwoch in Betrieb.

Auf einen virtuellen Hausbesuch setzen die Sternsinger aus Rothenburg. Dafür hat sich die Ministranten­-Schar St.Barbara für einen Videodreh zur Verfügung gestellt. Das Video inklusive Sprüche, Gesang und Spendenaufruf finden Sie hier.

Haussegen auf Anmeldung

In Hildisrieden ist jeweils die Pfadi für das Sternsingen zuständig. Es ist eine wichtige Gelegenheit, Geld für das Sommerlager zu sammeln – zumal viele andere Anlässe zum Geldsammeln wegfielen. Wer den Haussegen für das neue Jahr auch in dieser speziellen Zeit erhalten möchte, konnte sich bis Ende 2020 anmelden. Spenden konnten die Hildisrieder, indem sie den Sternsinger ein Couvert mit einem Zustupf an die Tür gehängt haben, per Twint oder Banküberweisung.

Auch in Weggis findet das Sternsingen statt – wie in Hildisrieden braucht es eine Anmeldung. Auf dieses Vorgehen setzte Weggis bereits in der Vergangenheit, wie Barbara Isele von den Seepfarreien sagt. «Wir haben ähnlich viele Anmeldungen wie in den vergangenen Jahren», führt sie aus.

Statt das traditionelle Sternsinger-Lied «Wir kommen daher aus dem Morgenland» zu singen, wird der Text heuer sprechend vorgetragen. Beim Schutzkonzept stützt sich die Pfarrei auf den Leitfaden von Missio. «Alle Kinder halten Abstand und tragen eine Maske. Die Maskenpflicht gilt beim Sternsingen auch für unter 12-Jährige», sagt Barbara Isele. Trotz Schutzmassnahmen ist sie überzeugt:

«Die Kinder freuen sich sehr aufs Sternsingen. So viele Freizeitaktivitäten fallen weg. Umso mehr ist es eine schöne Abwechslung.»

Die Weggiser Sternsinger haben in den letzten Jahren auch das Alters- und Pflegeheim besucht. Um den Heimbewohnern eine Freude zu machen, werden die Kinder dieses Jahr den Segensspruch draussen vor dem Altersheim per Mikrofon sprechen. Am Samstag findet ausserdem ein Gottesdienst mit den Sternsingern statt – mit einer Teilnehmerbeschränkung auf 50 Personen.