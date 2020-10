Berner Geschäftsmann kauft in Rothenburg eine Briefmarke für 20'000 Franken – auch vier «Unglücks-Briefmarken» kamen unter den Hammer Kürzlich wurden in Rothenburg vier in Zug- und Flugunfällen verwickelte Briefmarken versteigert. Ausserdem erzielte eine «Zürich 6»-Briefmarke mit 19'500 Franken einen rekordverdächtigen Erlös. Pablo Mathis 04.10.2020, 13.00 Uhr

Am 17. und 18. September sind in Rothenburg gut 1800 Gegenstände unter den Hammer gekommen. Darunter befanden sich auch vier Briefe, die gemeinsam für rund 4000 Franken versteigert wurden. Dies teilt die Rölli Auktionen AG mit. Grund für den vergleichsweise hohen Preis ist die Tatsache, dass die Briefe in Unfälle verwickelt waren. Dies sind ihre tragische Geschichten.

1. «Sinistre Casablanca»

Nach dem Unfall wurde der Brief mit der Aufschrift «Sinistre Casablanca» versehen. Bild: Rölli Auktionen AG

Während eines Fluges von Lissabon nach Leopoldsville (heute Kinshasa) erlitt eine «DC-7» der belgischen Fluggesellschaft Sabena am 18. März 1958 einen Triebwerkschaden. Bei der darauffolgenden Notlandung in Casablanca missglückte das Durchstarten und das Flugzeug krachte in einen Hangar. Von den 65 Passagieren und Besatzungsmitglieder überlebten nur vier den Absturz, teilt das Auktionshaus mit. Aus dem brennenden Wrack konnte auch der obige Brief gerettet werden. Beschädigt und mit dem Stempel «Sinistre Casablanca» versehen, wurde der aus der Schweiz stammende Brief nach Belgisch Kongo weiterbefördert.

Mit seiner erfolgreichen Versteigerung für 1'050 Franken geht der Brief nun wieder auf eine Flugreise. Denn der Käufer ist ein privater Sammler aus den USA. Diesen hatte Christina Rölli, Geschäftsführerin der Rölli Auktionen AG, bei einer Briefmarkenausstellung in Schweden getroffen und ihm empfohlen seine Sammlung durch Exemplare mit einer aufregenden Geschichte zu ergänzen. «Dieser Empfehlung ist er jetzt nachgekommen», berichtet sie.

2. «Crans-Montana»

Die Aufschrift der Ansichtskarte zeugt vom Zugunglück. Bild: Rölli Auktionen AG

Ebenfalls an den Käufer in den USA geht die auf das Jahr 1958 datierte Ansichtskarte von Crans-Montana. Beim Zugtransport nach Zürich verunglückte jedoch der Zug in Lalden/Brig, weshalb die Karte massiv beschmutzt wurde. Das Exemplar wurde laut der Rölli Auktions AG für 730 Franken versteigert.

3. «Bratislava»

Der in Lausanne aufgegebene Brief war für Bratislava bestimmt. Bild: Rölli Auktionen AG

In den 50er-Jahren war Fliegen bekanntlich noch ein Abenteuer. So wundert es nicht, dass auch dieser für Bratislava bestimmte Brief in einen Flugzeugabsturz verwickelt war. Der in Lausanne abgegebene Brief sollte zuerst per Luftpost nach Prag geflogen werden. Die «Iljuschin Il-12» stürzte jedoch am 24. November 1956 in einen Acker bei Wasterkingen ab. Den durch einen Triebwerksschaden verursachten Absturz überlebte keiner der 23 Insassen. Umso verwunderlicher ist, dass der für 1'200 Franken versteigerte Brief nebst Brandspuren weitgehend unbeschädigt blieb.

4. «Amsterdam»

Der beschädigte Brief konnte nach dem Unfall noch an den Adressaten weitergeleitet werden. Bild: Rölli Auktionen AG

Glimpflich ging hingegen die Bruchlandung einer «DC-4» der Swissair am Amsterdamer Flughafen aus. Den Unfall vom 14. Dezember 1951 überlebten alle Beteiligten. Der aus Basel kommende Brief konnte daraufhin von den Behörden aus dem Bauch der Maschine geborgen und an seinen Adressaten ausgeliefert werden. Laut dem Auktionshaus wurde der stark beschädigte Brief dafür in einen Dienstumschlag der Postverwaltung gelegt. Der Brief fand an der Auktion für 850 Franken einen neuen Eigentümer.

Rekordverdächtige 19'500 Franken für seltene «Zürich 6»

Die Briefmarke der Serie «Zürich 6» stammt aus dem Jahr 1843. Bild: Rölli Auktionen AG

Wenn es nach dem Geschäftsmann aus dem Berner Seeland geht, der eine Briefmarke vom Typ «Zürich 6» ersteigerte, können Mängel auch wertvoll sein. Denn die «Zürich 6» ist nicht nur die erste Schweizer Briefmarke, das versteigerte Exemplar weist auch einen Druckplattenfehler auf. Zudem besitzt die Marke die seltene Entwertung «Aussersihl». Für den Käufer waren die seltenen Merkmale wohl Grund genug, die Briefmarke für 19'500 Franken zu erstehen. Überrascht hat er damit nicht nur Laien, sondern auch Experten. So sagte Christina Rölli:

«Wir gingen von einem Verkaufspreis von 600 bis 700 Franken aus. Dass jedoch fast 20'000 Franken geboten wurden, erstaunte uns wirklich.»

Der Vorbesitzer der «Zürich 6» war ein Basler Sammler, dessen Nachlass von einem Basler Briefmarkenverein verwaltet wird.