Stadt Luzern Er wiegt so viel wie zehn Nilpferdbullen: Im Bruchquartier wurde ein 40 Millionen Jahre alter Findling entdeckt Der 17 Tonnen schwere Brocken ist einer der grössten bekannten Findlinge auf Luzerner Stadtgebiet. Um ihn für die Nachwelt zu erhalten, wird er auf die Allmend transportiert. Dort kann er im Naturerlebnisgebiet bestaunt werden. 16.03.2021, 09.59 Uhr

Einer der grössten Findlinge auf Stadtluzerner Boden. Bilder: PD

(sok) Auf der Baustelle des Elisabethenheims im Bruchquartier wurde ein Findling entdeckt. Seine Dimensionen sind enorm: Er ist 3,3 Meter lang, 3 Meter breit und 1,7 Meter hoch – und wiegt etwa 17 Tonnen. Das sei so viel wie etwa zehn Nilpferdbullen zusammen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Luzern. Der Findling besteht nicht wie die meisten aus Granit, Kneis oder Kieselkalk, sondern aus einem rund 40 Millionen Jahre alten Quarzsandgestein.



Solche Gesteine kommen vor allem im hinteren Engelbergertal vor, weshalb davon ausgegangen wird, dass ihn der eiszeitliche Engelberggletscher, welcher sich im Kreuztrichter mit dem Reussgletscher vereinte, vor gut 17'000 Jahren über 30 Kilometer nach Luzern transportiert wurde. Und zwar nicht auf dem Rücken des Gletschers, sondern in der Grundmoräne. Dafür spricht seine Form.

«Ein so spezieller Findling aus einer Grundmoräne ist mir auf Stadtboden nicht bekannt. Zum Glück haben die Leute der Baufirma umsichtig reagiert und die Findlinge nicht einfach zerstört»,

wird der Luzerner Geologe Beat Keller in der Medienmitteilung zitiert.

Geologe Beat Keller untersucht den Findling. Bild: Stadt Luzern

Abtransport in die Allmend: Nachwelt soll was vom Fund haben

Der riesige Findling und seine kleineren Gefährten müssen der Überbauung des Elisabethenheims weichen, dennoch sollen sie der Nachwelt erhalten bleiben. Deswegen werden sie am Dienstagnachmittag, dem 16. März, auf die Luzerner Allmend ins Naturerlebnisgebiet transportiert. Dabei handle es sich um ein anspruchsvolles Unterfangen, welches einen Tieflader und Grosskran erfordere, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Schwertransport sei dank dem Sponsoring der beteiligten Firmen Lötscher Tiefbau Plus und Eberli AG möglich.

Neu werden die Findlinge auf der Allmend hinter den Hochhäusern am Zihlmatttweg zum Bestaunen sein.