Stadt Luzern Von Hosenträgern bis Postkarten: Im Bruchquartier hat sich eine neue Trendmeile entwickelt An der Bruchstrasse in Luzern, etwas abseits der grossen Einkaufsstrassen, kann man in Ruhe Weihnachtsgeschenke suchen. Es gibt hier viele originelle kleine Läden zu entdecken. Text: Hugo Bischof, Bilder: Eveline Beerkircher 16.12.2020, 17.30 Uhr

Die Angst vor dem Lockdown geht um, auch im Weihnachtsgeschäft. Für jene, die noch ein Geschenk suchen, ist das Luzerner Bruchquartier ein Geheimtipp. Obwohl abseits der grossen Einkaufsstrassen gelegen, hat sich die Bruchstrasse in den letzten Jahren zu so etwas wie einer neuen Trendmeile entwickelt. Viele innovative kleine Läden sind hier entstanden, mit speziellen Angeboten. Eine Mischung zwischen Kunst und Alltag, neu und secondhand. Kleider, Haushaltartikel, Karten, Möbel, Blumen. Swissmade ist hoch geschrieben, vieles wird direkt vor Ort hergestellt, in kleinen Ateliers vor den Augen der Kundinnen und Kunden.



Da ist etwa der Vintage-Laden Unikatum von Iris Polin an der Bruchstrasse 54. Er animiert dazu, seine Wohnungseinrichtung zu überdenken. Alte Haushaltgegenstände, poliert und liebevoll wieder hergerichtet, findet man hier. Am liebsten möchte man sich gleich an den festlich gedeckten Tisch im Verkaufsraum setzen.

Iris Polin mit einer Vintage-Porzellanschüssel (Suppe) für 94 Franken.



Ein paar Häuser weiter vorn bietet beARTrice eine Mischung aus neuen und alten Einrichtungsgegenständen an, liebevoll präpariert, auch mit wunderbarem Blumen-Handwärch.

Beatrice Näf mit einem alten Stuhl, frisch bemalt mit Kreidefarbe, für 110 Franken.



Im winzig kleinen Leder-Atelier Kopp fabriziert und repariert Irene Kopp Leder-Accessoires. Ein Geschenktipp: Handy-Täschchen (ohne Kette Fr. 25.-, mit Kette Fr. 35.-).

Einzigartig und fantastisch kreativ sind die Postkarten mit Luzerner Sujets, welche die freischaffende visuelle Gestalterin Yvonne Portmann in ihrem Laden an der Bruchstrasse 44 verkauft.

Yvonne Portmann mit selbstgemachter Luzerner Karte für 4 Franken (mit Couvert).



Es sind grafisch bearbeitete Fotografien von Margherita Delussu: Dampfschiff, altes Seebad, Spreuerbrücke, Löwendenkmal undsoweiter. Portmann erzählt:

«Ich habe Stammkundinnen und -kunden, die jedes Jahr vor Weihnachten zu mir kommen und die neusten Sujets als Gruss aus Luzern ihren Bekannten in aller Welt zusenden.»

Auch Dienstleistungsanbieter im Bereich Gesundheit (ganzhautlich) oder Ernährungsberatung (Gedankengrün) und viele mehr haben sich angesiedelt. Dazu kommen Restaurants, Bars, Galerien und gar ein Hexenladen (Zwischenwelt) mit Orakeln, Schmuck, Räucherwerk.

Wer sich mit gebrauchten Kleidern und Schuhe in Topqualität modisch stylen will, ist bei The Secondhand an der Bruchstrasse 45 gut aufgehoben. Kleider, Accessoires für Damen und Herren, natürlich alles Einzelstücke, gibts hier zu kaufen. «Schnappen Sie sich einen Freund, kommen Sie bei uns vorbei, Sie finden garantiert etwas Schönes», sagt Geschäftsleiterin Florina Moser.

Florina Moser mit einem Paar Secondhand-Schuhen für 39 Franken.



Auch weiter vorne an der Gibraltarstrasse gibts spannende Läden zu entdecken, etwa Bitmade von Dario Borelli mit Silkscreens, Posters und bedruckten T-Shirts. Das Bruchquartier ist inzwischen so interessant geworden, dass Luzern Tourismus eine Führungunter dem Titel «Bruchquartier – Luzerns Szeneviertel» anbietet, inklusive Degustationen und Atelierbesuche.

Ein Anziehungspunkt im eigentlichen Sinn des Wortes ist das Männermode-Atelier Treger an der Klosterstrasse 11. Seine Spezialität: Hosenträger mit Metall-Clips, hergestellt im professionellen Atelier vor Ort. «Die sind wieder stark im Trend», sagt Markus Elmiger, der das Geschäft mit seiner Partnerin Anna De Werdt führt.

Markus Elmiger mit einem Set Hosenträger mit klemmbaren Knöpfen für 110 Franken.



Das Geschäft mit Kunden aus der ganzen Schweiz läuft gut. Allerdings hat ihm die Corona-Pandemie wie vielen anderen Detaillisten stark zugesetzt. Vieles laufe momentan im Online-Handel. Elmiger sagt stellvertretend für viele andere:

«Da können wir als relativ kleines Geschäft kaum mithalten.»

Die Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft bleibt. Überraschende Geschenkideen bietet das Bruchquartier mehr als genug. Ein Telefon oder ein Blick auf die Websites der Läden lohnt sich, die Öffnungszeiten variieren.

Standort: Klosterstrasse 11, www.treger.ch

Geschenktipp: Reiner Kaschmir-Schal (Fr. 135.-)

Weitere Artikel: Schiebermützen, (Mass)anzüge, Fliegen, Einstecktücher

Spezielles: Eigenes professionelles Nähatelier

Standort: Bruchstrasse 44, www.portmanngrafik.ch

Geschenktipp: Tischsets, auch als Geschenkpapier verwendbar (50 Stück à Fr. 18.-)



Weitere Artikel: wiederverwendbare Bienenwachstücher, Tischsets

Spezielles: Verbindung von Grafik und Fotografie für die Luzerner Karten

Standort: Bruchstrasse 45.



Geschenktipp: Ausschliesslich Einzelstücke, für jeden etwas.

Weitere Artikel: Kleider und Accessoires für Damen und Herren.

Spezielles: Secondhand bedeutet nachhaltig konsumieren.

Sarah Leupi mit einem Retro-Dreirad von Banwood für 189 Franken.



Standort: Bruchstrasse 54, www.storchenstube.ch.

Geschenktipp: Holzschaukel (Fr. 129.-)

Weitere Artikel: Wiegen, Baby-Betten, Kinderwagen, Kindersitze, Wickeltische.

Spezielles: Nachhaltige Kindermode und Wolliges.

Standort: Kasimir-Pfyfferstrasse 14.

Geschenktipp: Aufsteller-Tassen von Greengate-Design (10 bis 25 Franken).

Weitere Artikel: Haushaltartikel und Möbel im Vintage- und Shabby-Shic Style.

Spezielles: «Bluemehandwärch», Greengate-Stoffe (genäht auf Kundenwunsch)

Standort: Bruchstrasse 58.



Geschenktipp: Vintage-Blechdosen (Fr. 35.-).

Weitere Artikel: Möbel und Wohn-Accessoires im Vintage-Stil.

Spezielles: Öko-Kosmetik und -Haushaltartikel.

Rahel Röllin mit einem Essig-/Öl-Geschenkset für 28.50 Franken.



Standort: Bruchstrasse 16.

Geschenktipp: 3er-Set Bio-Öl Mediterrane Küche, 3x100 ml (Fr. 21.50).

Weitere Artikel: Über 70 Sorten kaltgepresste Bio-Öle, Honig, Salze.