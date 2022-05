Nackte Frauenbrüste in den Badis der Zentralschweiz

Brüste in der Badi «Heute will niemand mehr oben ohne baden»: Das sagen Zentralschweizer Bäder zur aktuellen Debatte SP-Nationalrätin Tamara Funiciello forderte, dass Frauen schweizweit oben ohne in die Badi dürfen. In der Zentralschweiz machen die Badi-Verantwortlichen indes gar kein grosses Bedürfnis aus. Redaktionen Luzern, Zug und Urschweiz Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Baden ohne Bikini-Oberteil scheint in den Badis der Zentralschweiz kein riesiges Bedürfnis zu sein, wie eine Umschau zeigt. Symbolbild: Getty

Die Oben-ohne-Diskussion schwappte aus Deutschland in die Schweiz, weil in den öffentlichen Schwimmbädern in Göttingen an Wochenenden das Oben-ohne-Baden neu explizit erlaubt ist. In der Folge forderte SP-Nationalrätin Tamara Funiciello, dass es Frauen auch in der Schweiz erlaubt wird, mit nackten Brüsten in der Badi zu verweilen – und das gleich an jedem Tag. Gesetzliche Regelungen dazu gibt es auf Bundesebene nicht, jede Badi kann ihre eigene Hausordnung definieren. In der Ostschweiz etwa wird das Thema sehr unterschiedlich gehandhabt, wie eine Umfrage zeigt.

Und in der Zentralschweiz? Hier sehen die Badi-Verantwortlichen die Sache entspannt; viele machen höchstens ein Bedürfnis nach Sonnenbaden mit unbekleidetem Oberkörper aus, wie eine Umschau zeigt.

Auf der Luzerner Landschaft ist das Oben-ohne-Baden nicht erlaubt – zumindest nicht in den drei angefragten Badis. Laut Denise Bahcivan, Betriebsleiterin des Seebads Sempach, sei dies auch kein Bedürfnis: «Ich bin seit fünf Jahren hier, seither habe ich noch nie erlebt, dass sich eine Frau oben ohne hinlegt.»

Ebenfalls nicht erlaubt ist das freizügige Baden in Wolhusen. Dies wäre wegen der anwesenden Kinder nicht kindergerecht, heisst es auf Anfrage.

Die Badi Reiden. Archivbild: LZ

Michael Clark, Geschäftsführer der Badi Reiden, verweist auf die Badeordnung. Dort heisst es unter anderem: «Zum Baden und Schwimmen ist angemessene Badekleidung zu tragen.» Oben-ohne-Baden würde nicht als «angemessene Badekleidung» interpretiert, so Clark. Aber er sagt auch: «Wenn sich jemand etwas abseits oben ohne sonnen will, würden wir dies tolerieren.»

Das Freibad Mooshüsli in der Gemeinde Emmen. Archivbild: LZ

In der Stadt Luzern und in der Agglomeration geben sich die Badis liberal. So etwa im Frei- und Hallenbad Mooshüsli in Emmen: «Wer möchte, kann sich bei uns oben ohne sonnen. Das ist gar kein Problem», sagt Philip Heller, Leiter der Badeanlagen. In seinen 20 Jahren als Bademeister habe er kaum je Probleme damit gehabt. Was nicht gehe, sei, oben ohne zu schwimmen oder im Restaurant zu sitzen.

Ähnlich sieht es im Lido Luzern aus, wo man «problemlos» oben ohne die Sonne geniessen kann. Viele Frauen wollen das aber offenbar gar nicht: «Es gibt bei uns vereinzelt noch einige eher ältere Frauen, die das machen. Sie sind sich das von früher wohl noch gewöhnt. Junge Frauen tun das bei uns aber kaum je», sagt Marcel Wiesler, Geschäftsleiter des Lidos. Reklamationen habe man noch nie gehabt. Oben ohne bade hingegen nie jemand. «Hier ist die Kultur anders als etwa in Spanien.»

Das Naturbad der Badi in Kleinfeld. Archivbild: LZ

Im Parkbad Kleinfeld Kriens können sich Frauen oben ohne sonnen. Es gebe vereinzelt Frauen, die das tun würden, sagt Benedikt Anderes, Medienbeauftragter der Stadt Kriens. Doch: «Wenn jemand im Bad rumläuft oder so ins Restaurant möchte, weisen wir darauf hin, dass dies so nicht Usus ist.» Probleme habe man mit diesem Thema noch nie gehabt.

Im Baarer Schwimmbad Lättich gibt es keine Vorschriften, die das Oben-ohne-Baden explizit verbieten oder erlauben würden. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 1. Juli 2015)

In den angefragten Zuger Schwimm- und Strandbädern ist das Oben-ohne-Baden kein Thema. Weder ist es explizit verboten noch erlaubt oder seitens der weiblichen Gäste gefordert. «Wir haben vereinzelte Badegäste, welche sich im Freibad am Platz auf dem Badetuch oben ohne sonnen. Diese wenigen Personen machen dies diskret und liegen in der Regel auf dem Bauch», schildert etwa Gemeinderätin Sonja Zeberg die Situation im Schwimmbad Lättich Baar.

In der Vergangenheit habe es diesbezüglich keinerlei Angriffspunkte seitens der Gäste gegeben. Sollte es in der Zukunft einmal vorkommen, würde man mit den Parteien das Gespräch suchen.

Das Strandbad in Zug. Wer freizügig baden will, kann den einen Kilometer entfernten FKK-Strand dafür nutzen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 11. August 2020)

Ganz ähnlich tönt es von Seiten der Strandbäder Zug und Cham sowie des Schwimmbads Rotkreuz. «Ich habe das ganze letzte Jahr über keine einzige Anfrage betreffend Oben-ohne-Baden oder -Sonnen gehabt», betont Jérôme Gilg, seit einem Jahr Betriebsleiter des Strandbads Zug. «Zudem liegt ja der FKK-Bereich weiter vorne am See zirka 15 bis 20 Gehminuten entfernt.»

Weder «Tabu- noch Hauptthema» ist das Oben-ohne-Baden im Strandbad Seeweg in Cham. Bild: Maria Schmid (Cham, 21. Juli 2016)

Markus Jund, Bereichsleiter Bäder Cham, amtet seit vielen Jahren als Bademeister im Strandbad Seeweg Cham. Er glaubt, dass das Oben-ohne-Baden nach den freizügigen 1970er-Jahren eher verpönt sei. «Hier ist es weder Tabu- noch Hauptthema.» Manche Frauen würden ihr Bikini-Oberteil zum Sonnen etwas zusammenrollen oder auf dem Bauch liegend den Verschluss öffnen.

Es habe aber diesbezüglich noch nie Beschwerden oder Forderungen gegeben. «Aus heutiger Sicht mit der ganzen Hautkrebsproblematik ist es sowieso fraglich, ob es sinnvoll wäre, solch feine Haut der Sonne auszusetzen», gibt er zu bedenken.

In der Badeordnung des Schwimmbads Rotkreuz gibt es kein Verbot für das Oben-ohne-Baden. Stefan Kaiser (Rotkreuz, 16. Mai 2022)

Auch Patrick Tarakdjian vom Schwimmbad Rotkreuz erinnert sich an die 70er- und frühen 80er-Jahre, in denen das Oben-ohne-Baden normal gewesen sei. «Heute will das niemand mehr», stellt der Bademeister fest. Er fände es auch problematisch wegen der Menschen verschiedener Ethnien und Religionen, die heute im Schwimmbad Rotkreuz zusammenträfen.

Tarakdjian schaut in der Badeordnung nach. Dort steht ein Abschnitt über das verbotene Stören anderer Badegäste durch laute Musik, das Fotografieren oder Filmen. «Über oben ohne ist jedoch nichts vermerkt.»

Das Strandbad Buochs-Ennetbürgen. Bild: PD

Im Strandbad Buochs-Ennetbürgen ist Oben-ohne-Baden nicht erlaubt. «Bei allfälligen Verstössen gegen diese Regel würden wir die Betroffenen darauf aufmerksam machen. Das ist bisher aber nie nötig gewesen», sagt Herbert Würsch, Präsident der Betriebskommission. Ein Bedürfnis nach oben ohne sei aber gar nicht auszumachen.

Astrid Gasser vom Wilerbädli in Sarnen sieht das Ganze pragmatisch: «Wenn sich meine Gäste ohne Oberteil sonnen oder so baden möchten, stört mich das gar nicht.» Sie habe kein Schild mit der Aufschrift «Oben ohne verboten» in der Wiese stehen. «Vor zwei Jahren hatte ich mal eine Besucherin, die das öfters machte», so Gasser. «Das ist überhaupt kein Problem.» Solange es für die Besuchenden bequem sei, sei alles in Ordnung.

Das Wilerbädli in Sarnen. Bild: Carina Odermatt / Obwaldner Zeitung

In der Aussenanlage des Schwimmbads Altdorf ist es für Frauen grundsätzlich nicht verboten, oben ohne zu baden. Im Hallenbad ist das Tragen von Badekleidern jedoch vorgeschrieben. Das sagt Geschäftsführer Patrick Husmann auf Anfrage. Er gibt zu bedenken, dass das Schwimmbad Altdorf von vielen Familien mit kleinen Kindern genutzt wird. Die Privatsphäre sei entsprechend zu respektieren. Das heisst für ihn: «Wenn sich zu viele Leute stören, müssten wir eine Person, die oben ohne badet, darauf aufmerksam machen, dies doch besser zu unterlassen und dies anderswo zu machen.» Möglichkeiten gebe es im Kanton Uri an stillen Plätzchen am See oder an einem der vielen Bergseen genug, so Patrick Husmann.

Bisher sei das Oben-ohne-Baden bei Frauen im Schwimmbad Altdorf aber kein grosses Thema gewesen, so Patrick Husmann. Aktuell wäre es im Schwimmbad Altdorf sowieso nur von Mitte Juni bis Mitte August, wenn das Aussenbad geöffnet wird. «Falls das Wetter mitspielt, dürfte das am kommenden Wochenende erstmals der Fall sein.»

