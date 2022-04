Mit Haarspray, Föhn und Rasierer: Kühe werden herausgeputzt

Mit Haarspray, Föhn und Rasierer: So putzen die Viehzüchter ihre Kühe heraus

Bruna in Zug

Bruna in Zug

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die schönste Kuh im ganzen Land? Um das herauszufinden, haben am Freitag und Samstag in Zug zahlreiche Züchter um Ruhm und Ehre gekämpft. Hierfür präsentierten sie ihr Braunvieh im besten Licht.