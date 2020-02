Brunner und Gauch: Neue Doppelspitze für das Stadtluzerner SP-Präsidium Für die Nachfolge von Claudio Soldati (36) stellen sich Simone Brunner und Yannick Gauch für ein Co-Präsidium der SP Stadt Luzern zur Verfügung. 04.02.2020, 16.35 Uhr

Simone Brunner (31, Bild r.) und Yannick Gauch (26, Bild li.). Bilder: PD

(sam) Dies geht aus einem internen E-Mail an die Mitglieder hervor. Simone Brunner ist seit 4 Jahren Mitglied der Geschäftsleitung und seit einem Jahr Vize-Präsidentin. Seit März 2019 sitzt sie im Kantonsrat. Yannick Gauch ist seit 5 Jahren politischer Sekretär. Ein Co-Präsidium favorisieren die beiden, weil sie bereits «gut zusammenarbeiten», und ihre politischen Schwerpunkte sich ergänzen. Claudio Soldati kündigte seinen Rücktritt letzten Herbst an. Als Grund gab er auch an, dass es «Zeit für eine Erneuerung» sei.