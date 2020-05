Bruno Meyer wird neues Geschäftsleitungsmitglied bei der Luzerner Polizei Bruno Meyer wird neuer Chef für Technik und Logistik bei der Luzerner Polizei - und damit Mitglied der Geschäftsleitung. Der 44-Jährige löst Michael Muther ab. 08.05.2020, 15.26 Uhr

Bruno Meyer Bild: PD

(cza) Seit 2015 ist Bruno Meyer Chef Informatik der Luzerner Polizei. Per 1. Juli 2020 übernimmt er die Abteilung Technik und Logistik, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Als Abteilungsleiter gehört Meyer im Dienstgrad eines Oberleutnants der Geschäftsleitung der Luzerner Polizei an. Die Wahl des neuen Chefs Technik und Logistik der Luzerner Polizei wurde von Regierungspräsident Paul Winiker vorgenommen.



Bruno Meyer löst in seiner neuen Funktion Michael Muther ab. Muther wechselt per 1. Juni 2020 als Chef der Sicherheitspolizei Süd in die Abteilung Sicherheits- und Verkehrspolizei (wir berichteten).