Psychoonkologin spricht über den Umgang mit Brustkrebs

Interview zum Brustkrebsmonat Psychoonkologin über Betroffene: «Es ist ein anspruchsvoller emotionaler Prozess, dem eigenen guten Körperempfinden wieder zu vertrauen» Carmen Schürer leitet Kurse für junge Frauen mit Brustkrebs. Sie weiss genau, was die Betroffenen bewegt – welche Ängste sie haben und welche Unterstützung sie sich von ihrem Umfeld wünschen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carmen Schürer in ihrem Garten in Zürich.

Bild: Dominik Wunderli (5. Oktober 2021)

Etwa eine von acht Frauen hat in ihrem Leben mindestens einmal mit Brustkrebs zu kämpfen. Schweizweit sind das jährlich 6200 Neuerkrankungen. Pro Jahr erliegen rund 1400 Frauen dem Krebs. Die allermeisten – 80 Prozent – sind zum Zeitpunkt der Diagnose über 50 Jahre alt. Weil Brustkrebs bei jungen Frauen häufig andere Fragen aufwirft als bei älteren Patientinnen, hat die Psychologin Carmen Schürer (56) in Zusammenarbeit mit der Krebsliga Zentralschweiz vor sechs Jahren die Gruppe «Jung und Brustkrebs» gegründet (siehe Box). Die Zürcherin arbeitet seit 2002 als Psychoonkologin. Sie befasst sich also mit der psychischen Situation krebskranker Menschen und hilft ihnen dabei, eine gute Lebensqualität wiederzuerlangen.

Die Diagnose Brustkrebs wirkt sich unweigerlich auf die Psyche der erkrankten Frauen aus. Kann umgekehrt auch die Art, wie die Betroffenen mental mit der Diagnose umgehen, den Krankheitsverlauf beeinflussen?

Carmen Schürer: Obwohl sich viele Studien mit dieser Frage beschäftigen, wird sie noch immer kontrovers diskutiert und die Befundlage ist inkonsistent. Was hingegen wertvoll ist: In jeder Phase der Erkrankung ist es wichtig, trotz all der Schwierigkeiten auch Freude erleben zu können. Die Lebensqualität lässt sich durch verschiedene Bewältigungsstrategien beeinflussen.

Zum Beispiel?

Alles, was psychische Kraft und Zuversicht gibt, ist hilfreich. Was das ist, ist natürlich sehr individuell. Für die eine Frau kann es die Akzeptanz sein, die es ihr ermöglicht, vom aktuellen Punkt aus weiterzugehen. Eine andere Frau wählt die Auseinandersetzung mit der Krankheit. Wieder eine andere braucht Ablenkung oder mischt je nach Situation verschiedene Strategien.

Über den unterschiedlichen Umgang mit der Krankheit sprechen Sie auch in Ihren Kursen «Jung und Brustkrebs». Verstehen Sie die Anlässe als eine Form der Therapie?

Soziale Unterstützung und somit der offene Austausch in einer geschützten Gruppe sind für die Teilnehmerinnen wertvoll. Zwar hat die Gruppe kein Therapieziel, dennoch stärkt sie und hilft den Einzelnen bei der Diagnosebewältigung.

«Jung und Brustkrebs» «Jung und Brustkrebs» ist eine Informations- und Austauschgruppe der Krebsliga Zentralschweiz. Die Teilnehmerinnen sind junge Frauen bis 49 Jahren aus der Innerschweiz, deren Brustkrebserkrankung nicht länger als drei Jahre zurückliegt. Zu Beginn des Kurses werden Themenwünsche gesammelt, sodass jede Frau ihr Anliegen äussern kann. Gesprochen wird etwa über die Kommunikation der Erkrankung im sozialen Umfeld oder gegenüber dem Arbeitgeber, darüber, wie man die Kinder über die Krankheit informiert oder über den Umgang mit dem durch die Operation oder Chemotherapie veränderten Aussehen. Der nächste Kurs findet am 10. November an der Löwenstrasse 3 in Luzern statt. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Was sind die grössten seelischen Herausforderungen für die Betroffenen?

Die Diagnose ist oft ein Zufallsbefund, die betroffenen Frauen fühlten sich zuvor stark, gesund und fit. Es ist ein anspruchsvoller emotionaler Prozess, dem eigenen guten Körperempfinden wieder zu vertrauen – auch nach abgeschlossener Behandlung. Zudem verspüren viele Frauen vor Nachsorgeterminen eine Anspannung: Durch die wiederholten Untersuchungen können die durchlebten Ängste reaktiviert werden.

Reden Sie von der Angst zu sterben?

Ich spreche von der Furcht vor dem Fortschreiten oder Wiederauftreten der Erkrankung. Die Ängste können dauerhaft bestehen bleiben oder auch Jahre nach durchlebter Erkrankung durch verschiedenste Situationen oder Gedanken unvermittelt wieder auftauchen. Und häufig haben die Frauen sorgenvolle Gedanken wie: Wer versorgt meine Kinder, wenn ich wieder erkranke? Was ist, wenn die Behandlung nicht anschlägt oder sich die Krankheit auf andere Körperstellen ausweitet? Wie soll ich einen Rückfall psychisch meistern?

Sie haben das Körperempfinden angesprochen. Nebst dem Vertrauen in den eigenen Körper gibt es auch den optischen Aspekt. In etwa 30 Prozent der Fälle muss eine Brust amputiert werden. Wie schwierig ist es für Betroffene, ihren Körper nach so einem Eingriff wieder anzunehmen?

Sie ahnen meine Antwort: Das ist sehr individuell. Den veränderten Körper zu akzeptieren, gelingt in einem Prozess der schrittweisen Annäherung an die versehrte Körperstelle – etwa während der Narbenpflege – und der psychischen Anpassung an das neue Körperbild. Es geht darum, die sichtbare Veränderung in das psychische Körpererleben zu integrieren und auch darum, den veränderten Körper in seiner Stärke, Funktionsfähigkeit und Schönheit zu erfahren. Das benötigt Zeit.

Wie kann das Umfeld eine an Brustkrebs erkrankte Frau am besten unterstützen?

Indem sie sie fragen, welche Unterstützung sie sich wünscht und diese dann anbieten. Möchte sie über ihre Befindlichkeit offen sprechen und Gespräche über die Erkrankung führen oder benötigt sie eher Ablenkung? Braucht sie Hilfe im Alltag oder am Arbeitsplatz oder fühlt sie sich damit unwohl? Möchte sie Sexualität leben oder eher in den Arm genommen werden? Eine transparente Kommunikation erleichtert sowohl der betroffenen Frau als auch ihrem Umfeld den Umgang mit der Erkrankung enorm.

Anlässe im Brustkrebsmonat Oktober Der Oktober steht im Zeichen des Brustkrebses. Ziel ist es, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung der Krankheit ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. In Luzern finden hierzu folgende Anlässe statt: - 19. Oktober: «Tuch und Hut machen Mut», Beratung für Frauen mit Haarverlust, 9.30 bis 11.30 Uhr, Krebsliga Zentralschweiz, Löwenstrasse 3, Luzern - 20. Oktober: «Leben mit Brustkrebs», offene Gesprächsrunde mit Expertinnen und Experten, 18 bis 20 Uhr, Kultur- und Kommunikationslokal, Wolhusen - 21. Oktober: «Leben mit und nach der Erkrankung», Vortragsabend, 18.30 bis 20.30 Uhr, Ameron Hotel Flora, Luzern - 21. Oktober: «Look Good Feel Better», Schminktipps- und Gesichtspflege-Workshop, 14 bis 16 Uhr, Hirslanden Klinik St.Anna, Luzern - 3. November: «Mit Bewegung Energie tanken bei Brustkrebs», Livestream, 19 bis 20 Uhr, Link auf www.hirslanden.ch