Buch enthüllt spannende Details zur Geschichte des Luzerner KKL – und zeigt, wie der Europaplatz früher aussah Bild: Hans Eggermann Zur Geschichte des KKL ist ein interessantes Text/Bilderbuch erschienen. Es zeigt, wie komplex das Zusammenwirken von Privaten, Architekten und der öffentlichen Hand war. Hugo Bischof 14.08.2020, 05.00 Uhr

Dass der Bau des Luzerner Kultur- und Kongresszentrums (KKL) über Umwege verlief und von Rückschlägen nicht verschont blieb, ist bekannt. Wie es im Detail hinter den Kulissen zu-und herging (oft hektisch und gehässig!), wie es um die Befindlichkeiten der Architekten und Planer stand und welche Anstrengungen es von Seiten der Politik bedurfte, um das Jahrhundertbauwerk fertigzustellen – dazu ist jetzt ein grossformatiges, reich bebildertes 240-seitiges Buch erschienen. Hauptautor ist Ueli Habegger, Historiker und früherer Denkmalpfleger der Stadt Luzern.

Habegger war in führender Funktion bei der Luzerner Kulturraumplanung beteiligt und hatte somit ungefilterten Einblick in die Entstehung des KKL. Seine Texte sind wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig leicht verständlich erzählt. Habegger hat auch wenig bekannte Themen erforscht, etwa wie sich Armin Meili, der Architekt des KKL-Vorgängerbaus, mit Behörden und Kulturinstitutionen konzeptionelle Kämpfe lieferte – letztlich erfolglos. Dazu kommen Texte von Edgar Küng, Urs Mattenberger, Erich Singer, Arthur Waser. Interviews mit Numa Bischof (LSO), Michael Haefliger (Lucerne Festival) und Kunstmuseumsdirektorin Fanni Fetzer weisen in die Zukunft des KKL.

Die Fotos vom KKL (Bauzeit und heute) stammen grösstenteils vom Luzerner Fotografen Emanuel Ammon. Faszinierende Geschichten erzählen die Bilder, die weitere Luzerner Fotografinnen und Fotografen sowie Journalisten, etwa Karl Manz, Hans Peter Jaeger, Hans Schürmann und Fritz Schaub, im Laufe der Zeit am Europaplatz machten. Dazu kommen historische Fotografien aus öffentlichen und privaten Archiven. Sie zeigen, wie der Ort, wo heute das wohl attraktivste Kultur- und Kongresszentrum der Schweiz steht, früher aussah.

Einst war hier sumpfiges Riedland

«Fröschenburg» nannte der Volksmund das Gebiet im Bereich des heutigen Luzerner Bahnhofplatzes und Europaplatzes einst. Es war sumpfiges Riedland, kaum überbaut, ein Paradies für Frösche, Libellen und Ratten. 1859 wurde hier der erste Bahnhof gebaut, er war «keine Schönheit», schreibt Ueli Habegger; und die Einfahrt der Züge aus Basel erfolgte noch aus Westen via Achse Pilatusstrasse.

Der Luzerner Bahnhofplatz mit dem ersten Bahnhofgebäude (links) um 1898. Bild ZHB Sondersammlung Luzern

Mit dem Bau der Seebrücke 1870 wurde die Entwicklung des Gebiets weiter vorangetrieben.

Der alte Bahnhofplatz Luzern um 1880 mit den Dampfschiffen Victoria und Italia. Bild ZHB Sondersammlung Luzern

1894 bis 1897 entstand der neue Bahnhof mit hoher Kuppel und gusseiserner Perronhalle (er brannte 1971 ab und wurde danach neu gebaut). «Vor dem Bahnhof hielten die pferdebespannten Omnibusse der grossen Hotels», schreibt Habegger. «Porteure schleppten das Gepäck, und an den Schiffländen spielten Handörgeler und Alphornbläser für die Touristen auf.» Der Stadtrat liess den Bahnhofplatz verschönern: «Ein grosses Blumenrondell lud zum Verweilen ein, und der Stadtgärtner kontrollierte während der Sommerzeit täglich den Zustand der Anlage.»

Das erste Bauwerk, das am Ort des heutigen KKL entstand, war ein riesiges, schlossähnliches Gebäude. Gebaut wurde es für das 1901 in Luzern stattfindende Eidgenössische Schützenfest.

Das Aufstellen der Festhütte für das Eidgenössische Schützenfest in Luzern im Jahr 1901. Auf der Leiter steht einer der Architekten, Carl Griot, Urgrossvater von Emanuel Ammon, dem Verleger der KKL-Story Archiv Ueli Habegger

Sein grosser Saal bot Platz für 4500 Personen. Die pittoresken Fassaden von Türmen und Rittersaal bestanden aus Betonplatten, die mit Stahlgeflecht armiert waren. Der Rest war hölzerne Kulissenarchitektur.

Bahnhofplatz Luzern nach 1901. Rechts die Hauptpost, daneben der neue Bahnhof und und hinten die Festhütte fürs Eidgenössische Schützenfest. Bild ZHB Sonersammlung Luzern

Luftbild vom Bahnhofplatz im Jahr 1901 mit der riesigen Festhütte für das Eidgenössische Schützenfest. Bild: Walter Mittelholzer

Ab 1902 wurde das Gebäude acht Jahre lang als Kriegs- und Friedensmuseum genutzt.

Die 1901 für das Eidgenössische Schützenfest gebaute Kulissenburg (später Kriegs- und Friedensmuseum) dominierte das linke Seeufer während mehr als drei Jahrzehnten. Bild: Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern

Als dieses 1910 einen Neubau an der Museggstrasse im heutigen Fluhmattschulhaus bezog (wo es 1919 definitiv seine Tore schloss), wurde die Burg am See zum Rollschuhplalast («Roller-Rink») mit Eisbahn im Winter umfunktioniert.

Pläne für ein Konzerthaus in Luzern gab es schon früh. Der Luzerner Architekt Emil Vogt wollte ein solches 1890 vor dem ersten Luzerner Bahnhof errichten. Zur selben Zeit gab es ein Konzerthaus-Projekt von Heinrich Meili-Wapf auf der anderen Seite der Reuss, mitten in der Altstadt am Falkenplatz – heute wäre das wohl undenkbar. 1933 dann kam es zum grossen Umbruch am Europaplatz. Der von der Zeit überholte Rollschuhpalast wurde abgerissen. An seiner Stelle wurde das Kunst- und Kongresshaus (KKH) des Architekten Armin Meili erbaut – ungefähr dort wo heute das KKL steht, leicht nach hinten versetzt, Richtung heutiges Uni-Gebäude. Von der Ostseite des «Meili-Baus» hatte man direkten Blick auf das Inseli, das damals tatsächlich noch eine Insel war.

Luftaufnahme vom Bahnhofplatz Luzern, 1950er-Jahre. Links das Kunsthaus Luzern («Meili-Bau»), in der Mitte der Bahnhof. Bild: Aura

Meili konnte seine Pläne allerdings nicht ganz so verwirklichen, wie er es eigentlich wollte. Die bronzenen Pferdebändiger des Malterser Bildhauers Hugo Siegwart etwa, welche die breite Eingangstreppe des KKH zierten – sie stehen heute etwas verloren am Carl-Spitteler-Quai - wurden ihm von der Stadt aufgezwungen. Es gab auch politisch motivierte Streitigkeiten: Die SP beklagte sich, dass Meili anstatt eines arbeitsintensiven Handaushubs einen Aushub mittels Baggern vorzog, der innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen war. Dazu kamen konzeptionelle Probleme: Der Betrieb des grossen Saals im «Meili-Bau» war aufwändig und schwierig, weil es eine elegante Polsterbestuhlung und eine hölzerne Bestuhlung gab, die je nach Veranstaltung ausgewechselt wurden. Auf ein geräumiges Foyer wurde zugunsten eines einträglichen Restaurants verzichtet, was die Akustik arg beeinträchtigte.

Rad- und rollschuhfahrende Jugendliche am 15. März 1960 auf dem damals noch ziemlich verkehrsarmen Bahnhofplatz Luzern. Hinten das alte Kunsthaus («Meili-Bau»), noch ohne Foyer-Vorbau. Bild: Hans-Peter Jaeger

Im alten Kunsthaus wurde auch Lotto gespielt und geboxt

Es gab auch Spötter. Als die Nordfassade mit den beiden Pferdeskulpturen 1958 einen Garderoben-Vorbau in Form eines demontablen Stahlrohrgerüsts erhielt (bis 1972), hiess das KKH fortan «Rossstall». Das Kunsthaus wurde multifunktional genutzt – für Ausstellungen (1952 etwa die Weltausstellung der Fotografie), Bälle, Offiziersrapporte, Lottos, Modeschauen, Sportevents (Boxen). 1938 kamen die Internationalen Musikfestwochen (IMF, später Lucerne Festival) dazu.

4. Juli 1970: Ein Passant betrachtet eine der Pferdebändiger-Statuen vor dem Eingang zum alten Kunsthaus Luzern. Hinten der Wagenbachbrunnen. Bild: Hans Peter Jaeger

Ein Um- und Anbau 1972 schuf keine Lösung für die konzeptionellen Probleme des Kunsthauses. 1984 erhielt der Stadtrat einen Konzeptvorschlag aus dem Umfeld der IMF: Es sah einen Erweiterungsbau mit 2500 Plätzen am Europaplatz vor. Preisschild: 32 Millionen Franken (das KKL sollte später weit über 200 Millionen kosten). Ein von Walter Rüssli erarbeitetes Projekt lehnten die IMF 1987 ab; der vorgeschlagene Konzertsaal war ihnen zu klein. Nun kam ein prominenter Name ins Spiel: Swatch-Gründer Nicolas Hayek. Seine Zürcher Hayek Engineering AG erstellte im Auftrag des Luzerner Stadtrats eine Studie – und schlug vor, den «Meili-Bau» durch einen Neubau zu ersetzen. Ein von Habegger sehr anschaulich beschriebenes Tauziehen um die richtige Lösung begann.

Der französische Architekt Jean Nouvel schaut sich 1993 ein Modell seines KKL an. Bild: Werner Schelbert

Schon in der Frage, ob man den «Meili-Bau» abreissen oder in einen Neubau integrieren soll, konnte sich der Stadtrat nicht einigen. Anstatt eine klare Vorgabe zu machen, habe man den Architekten «den Schwarzen Peter zugeschoben», kritisiert Habegger, damals Projektleiter Kulturraumbau. Der Stadtrat lud Jean Nouvel, damals bereits international bekannt, zum Wettbewerb ein. Dieser zeigte sich zunächst aber nicht interessiert. Auf den Geschmack brachte ihn schliesslich sein Atelierpartner Emmanuel Cattani (1951-1997).

Emmanuel Cattani (links) und Jean Nouvel an einem Podiumsgespräch. Bild:Fritz Schaub

Wie wichtig dessen Beitrag zum Bau des KKL war, wird im Buch ausführlich dargestellt. Cattani wuchs in Luzern auf und liess sich an der ETH in Lausanne zum Architekten ausbilden – bei Alberto Sartoris, dem letzten noch lebenden engen Mitarbeiter von Le Corbusier. 1988 schloss er sich Nouvel an, ab 1990 war er Genfer Kantonsbaumeister.

Konzertsaal auf Papierserviette skizziert

Cattani blieb stets in Kontakt mit Luzern, auch dank seinem Patenonkel, dem mehrfach international preisgekrönten Luzerner Werber Edgar Küng. Dieser beschreibt im Buch, wie Cattani bei einem Treffen mit ihm im Hotel Galliker in Luzern auf einer Papierserviette die erste Skizze für ein Konzerthaus am See zeichnete. Sie zeigt einen Konzertsaal, der in Form eines Ozeandampfers an den bestehenden Meili-Bau andockt. Das später von Nouvel/Cattani beim Wettbewerb eingereichten Projekt «Opus» basiert ganz auf dieser Skizze. Die legendäre Papierserviette ist im Buch abgebildet:

Modell des ersten Wettbewerbsprojekts von Nouvel/Cattani von 1990: Der Konzertsaal ist in Form eines Ozeandampfers angelegt. Aus dem Wettbewerbskatalog 1990

Als der Wettbewerb beendet war, fällte die Jury einen Entscheid, der gemäss Habegger «für die Öffentlichkeit und selbst für Fachleute schwer zugänglich und entzifferbar war». Das «einzigartige, funktional kluge und ästhetisch spektakuläre» Projekt «Opus» von Nouvel/Cattani wurde zwar erstrangiert und zum Ankauf empfohlen, erhielt aber nur den dritten Preis. Mit dem ersten Preis bedacht, aber nur drittrangiert wurde das Projekt «Mauli Bay» des Lausanner Architekten Rodolphe Luscher. Entgegen dem Ratschlag der Jury, die eine Weiterbearbeitung der vier erstrangierten Projekte empfahl, wurde das Projekt Luscher zur raschen Ausführung bestimmt. «Wir benötigen nicht primär ein Baudenkmal», argumentierte der Stadtrat. Die Mäzenin Alice Bucher, die den Architekturwettbewerb mit einer Spende von 1 Million Franken finanziert hatte, kommentierte den Entscheid trocken:

«Nun soll also vollen Ernstes eine grössere Schuhschachtel neben eine kleiner Schuhschachtel gestellt werden? Denen geht ja jedes Verständnis und Gefühl für Architektur ab.»

Das KKL während der Bauarbeiten 1996. Die Dimensionen des Konzertsaals sind schon erkennbar. Dahinter ist das Dach des alten Kunsthauses zu sehen, das erst später abgerissen wurde. Bild: Hans Eggermann

Wie wir wissen, kam dann doch alles ganz anders: Nach einigen juristischen Geplänkeln und nachdem Rodolphe Luscher die Zusammenbarbeit mit der Stadt Luzern wegen «zu hoch gestellter Hürden» entrüstet beendet hatte, überarbeiteten Nouvel/Cattani ihr Projekt radikal und erhielten schliesslich doch den Zuschlag. Thomas Held, der von Stadtpräsident Kurzmeyer 1991 als Beauftragter Gesamtkoordination Kulturraumbau Luzern eingesetzt worden war, ging 1992 mit einer Luzerner Delegation zu Nouvel nach Paris. Dort erläuterte Stadtarchitekt Manuel Paul den inzwischen eingeschränkten Bauperimeter am Europaplatz in Luzern, «worauf der irritierte Nouvel einen Zeichenstift nahm und drei Schiffe unter das KKL-Dach stellte», schildert Habegger die Szene. Damit war das KKL geboren, so wie wir es heute kennen, mit seinem weit auskragenden Dach, in dem viele die Form eines Schwanenflügels erkennen.

Das KKL während der Bauarbeiten im Jahr 1997. Vorne der Wagenbachbrunnen, der für den Bau des KKL etwas nach vorne versetzt wurde. Bild: Emanuel Ammon/Aura

Abbado weigerte sich, in einem blauen Saal zu dirigieren

Dass der Konzertsaal nicht in der ursprünglich von Emmanuel Cattani definierten Farbigkeit realisiert wurde, bedauert Edgar Küng. Cattani sah für den grossen KKL-Saal nach dem farbpsycholigischen Konzept von Max Lüscher die Farbe Blau vor (gleich Ruhe/Harmonie). Heute ist er weiss. Es war ein Farbwechsel offenbar in letzter Minute: Claudio Abbado, der 1998 das Eröffnungskonzert dirigierte, soll sich geweigert haben, in einem blauen Saal aufzutreten.

Hinweis: Die KKL-Story. Ein Ort / 100 Jahre / drei Bauten. AURA Foto Film Verlag. Preis: 68 Franken. In Buchhandlungen, online über www.aurabook.ch

Weitere Bilder aus dem Buch:

23. Apüril 1985: Modeschau mit Moderatorin Cornelia Castelli (rechts) im Kunsthaussaal. Bild:Emanuel Ammon/Aura

30. August 1976:Besucherinnen und Besucher der Internationalen Musikfestwochen (IMF, heute Lucerne Festival) werden mit Autos direkt vor den Eingang zum alten Kunsthaus-Saal gefahren. Bild: Emanuel Ammon/Aura

Im alten Kunsthaus wurden auch grosse Lotterien durchgeführt, hier eine «Arve Lotterie» am am 25. November 1937. Bild: Karl Manz/Aura

Das KKL, so wie es sich heute präsentiert, links der Wagenbachbrunnen. Bild: Urs Wyss

Luftaufnahme der Stadt Luzern im Jahr 2016 mit dem KKL im Vordergrund. Bild: Emanuel Ammon/Aura

Das KKL während des Blue Balls Festivals am 17. Juli 2015. Bild: Emanuel Ammon/Aura

Das KKL und der Bahnhof Luzern in einer nächtlichen Drohnen-Aufnahme Ende 2014. Bild: Emanuel Ammon/Aura

Guugger-Gala im KKL Luzern im Jahr 2012. Bild: Emanuel Ammon/Aura

Das KKL während des Lucerne Festivals. Bild: Emanuel Ammon/Aura

27. Julil 2015: Das KKL während des Luzerner Fests. Bild: Emanuel Ammon/Aura