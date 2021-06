Neues Buch «Fröili Wenger»: Das tragische Leben einer Krienser Aussenseiterin Martha Wenger (1891–1989) studierte Zahnmedizin, war reich – und wurde zum schrulligen Krienser Dorforiginal. Sie wünschte, nach ihrem Tod in Vergessenheit zu geraten – zuvor schenkte sie der Bevölkerung aber noch einen Park. Hugo Bischof 15.06.2021, 05.00 Uhr

Der Amlehngarten in Kriens. Auf dem Brunnen ist eine Tafel angebracht, die an die Stifterin Martha Wenger erinnert. Bild: Pius Amrein (Kriens, 13. Juni 2021)

Der Amlehngarten ist eine kleine grüne Oase zwischen der Amlehn- und der Luzernerstrasse im Krienser Unterdorf. Über seine Stifterin Martha Wenger (1891–1989) ist nur wenig bekannt. Die nach ihr benannte Stiftung hat jetzt ein Buch über sie herausgegeben. Die Buchautorin Bernadette Kurmann hat viel Spannendes und Tragisches zu Tage gebracht. Martha Wenger verbrachte den grössten Teil ihres Lebens einsam und zurückgezogen, nur mit ihren Katzen, in ihrem dreistöckigen «Chalet Friedau» an der Amlehnstrasse 34 – am Ort des heutigen Waldgartens. Es gibt kein einziges Foto von ihr. Im Dorf liess sie sich nur selten blicken. Wegen ihrer gebückten Gangart und da sie bei fast jeder Witterung einen langen schwarzen Jupe, Holzschuhe und schwarze Strümpfe trug, nannten sie viele «die Hexe».

Das Chalet Friedau an der Amlehnstrasse zu Beginn der Abbrucharbeiten 1986. Foto Jürg Studer

Viele Gerüchte ranken sich um «Fröili Wenger». Etwa dass sie einen heimlichen schwarzen Liebhaber hatte oder dass nach ihrem Tod in ihrem Haus eine Million Franken gefunden wurden. Die Buchautorin hat mit den wenigen Leuten, die sie etwas näher kannten, gesprochen. Darunter ist der Ur-Krienser und Anwalt Alexander Wili, der sein Büro in der Nähe des «Chalet Friedau» hatte. Sie habe ihn jeweils angerufen, wenn wieder einmal ein Auto in ihren Gartenzaun gefahren sei, erinnert er sich. Auf dem Tisch in ihrer mit einem fahlen Licht beleuchteten «kitschigen» Stube seien lauter alte Zeitungen gelegen, teils jahrelang aufbewahrte «Tagblatt»-Ausgaben.

Das Chalet Friedau 1986. Auf dem Balkon oben steht Bernadette Uebelhard. Sie erhielt von Martha Wengers Willensvollstrecker den Auftrag, das Haus vor seinem Abriss leerzuräumen. Fotograf unbekannt

Martha Hedwig Wenger wurde am 24. Mai 1891 in Kriens geboren und blieb ein Einzelkind. Ihr Grossvater Christian Wenger, Handelsmann aus dem Kanton Bern, hatte die Amlehnparzelle 1872 für 62’000 Franken erworben und baute darauf das «Chalet Friedau». 1903 kaufte er zusätzlich den benachbarten Bauernhof Unterhus mit dem Haus «Bärenbiss». Sein Sohn Ferdinand, Marthas Vater, handelte ebenfalls mit Holz und Land. Ein Gerücht besagte, dass er Grundbesitzern Geld lieh und von ihnen, wenn sie den fälligen Zins nicht zahlen konnten, als Ersatz ein Stück Land oder Wald abverlangte. So wurde er zum «Millionen-Wenger».

Sieben Jahre Zahnmedizin studiert

Seine Tochter Martha studierte sieben Jahre Zahnmedizin im In- und Ausland, schloss ihr Studium aber nicht ab und arbeitete von 1917 bis 1919 als Assistentin bei Zahnärzten in Deutschland. Ihre Mutter Amanda galt als nett und freundlich. Sie habe den Kindergarten-Kindern manchmal ihren Garten geöffnet, damit sie dort spielen konnten. Als sie 1922 starb, vererbte sie Martha 60’000 Franken, was diese reich und unabhängig machte.

Der Vater versuchte sie zu entmündigen

Es war gleichzeitig der tragische Wendepunkt in Marthas Leben. Denn ihr Vater leitete ein Bevormundungsverfahren gegen sie ein, mit der Begründung, sie sei gemütskrank. Um die Vormundschaft abzuwenden, willigte sie in eine Beiratschaft ein. Ein halbes Jahr später stellte sie der Gemeinderat dennoch unter Vormundschaft. In den ärztlichen Gutachten erscheint unter anderen der Begriff paranoide Schizophrenie. Insgesamt dreimal versuchte ihr Vater, sie zu entmündigen, «wohl auch, um Verfügungsgewalt über ihr Erbe zu erhalten und eine Ehe zu verhindern», vermutet die Buchautorin. Jedes Mal verhinderte der Regierungsrat eine Entmündigung. 1931 hob der Gemeinderat auch die Beiratschaft auf.

Martha ging aus dem jahrelangen Kampf zwar als Siegerin hervor, war aber wohl «durch die vielen Demütigungen innerlich gebrochen», so die Autorin. Das Studium nahm sie nie wieder auf, und die Zeit einer Familienplanung war «aus biologischen und sozialen Gründen» abgelaufen. Auch ihre Freundinnen und Freunde von früher besuchte sie nicht mehr.

Pfingstrosen, Mirabellen, Mammutbäume, Kanadische Hemlocktannen

Ferdinand Wenger, der trotz allem offenbar bis zuletzt mit seiner Tochter im «Chalet Friedau» lebte, vermachte bei seinem Tod 1947 einen Grossteil seines Vermögens, auch den Hof Unterhus, den heutigen Rebberg, der Gemeinde Kriens. Die Verfügungsgewalt darüber sollte aber bis zu ihrem Tod seine Tochter behalten. Martha Wenger war intelligent, las viel und wollte über das Weltgeschehen Bescheid wissen. Ihren Hof Unterhus beaufsichtigte sie regelmässig. Viel Zeit verbrachte sie in ihrem Garten, sammelte Kräuter und machte daraus Tee. Pfingstrosen, Mirabellenbäumchen mit süssen Früchten, Hortensien, Eiben, Haselnussbäume, Mammutbäume gab es dort, auch Walnussbäume, Lärchen, Ahorn, Fichten, Eschen, Buchen, Kanadische Hemlocktannen, die ihr Vater von seinen Auslandreisen heimgebracht hatte. Viele davon sind noch heute im Waldgarten zu bestaunen.

Ihre letzten Jahre verbrachte Martha Wenger im Altersheim Grossfeld. Bevor sie dort im Alter von 98 Jahren starb, liess sie das «Chalet Friedau» abreissen. «Es schien, als ob es ihr persönlicher Wille war, in Vergessenheit zu geraten», schreibt Bernadette Kurmann. Ein grosses Geschenk hinterliess sie den Krienserinnen und Kriensern dennoch: Sie eröffnete eine Stiftung und ordnete an, für die Menschen in Kriens einen Waldgarten zu gestalten: den Amlehngarten.

Bernadette Kurmann: Martha Wenger, Stifterin des Amlehngartens. Erhältlich für Fr. 12.- bei: Martha-Wenger-Stiftung Amlehngarten c/o Stadtverwaltung Kriens, Stadtkanzlei, 6001 Kriens. Das Buch ist auch im Buchhandel erhältlich: ISBN: 978-3-033-08449-0