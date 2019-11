Buchautorin gibt Einblick in vergangene Tage einer Bäckerfamilie in Grosswangen

Paula Beck (72) hat ihr zweites Buch veröffentlicht. Es berichtet vom Leben im Pfisterhus in Grosswangen in den 60er- und 70er-Jahren.

Paula Beck (72) hat ihr zweites Buch veröffentlicht. Es berichtet vom Leben im Pfisterhus in Grosswangen in den 60er- und 70er-Jahren.

Roseline Troxler

Paula Beck mit ihrem neuem Buch «Frisches Brot». (Bild: Eveline Beerkircher, Ruswil, 14. November 2019)

Frisches Brot kam bei uns selten auf den Tisch. Obwohl, oder vielleicht gerade weil wir in einer Bäckerei gross wurden, mussten wir das Brot, das am Vortag nicht gekauft wurde, selber essen.

So beginnt ein Abschnitt in Paula Beck-Steigers neuem Buch «Frisches Brot» über ihre Kindheit im Pfisterhus Grosswangen. Die heute 72-Jährige wuchs als jüngstes von drei Kindern in der Dorfbäckerei mit Lebensmittelgeschäft auf. Zu einer Zeit, als es noch kaum Autos, dafür fünf Bäckereien und viele Geschäfte gab. Mit ihrem ausgesprochen guten Erinnerungsvermögen schildert sie den Alltag im Unternehmen, an welchem sich drei Generationen beteiligten – und nie weniger als zehn Personen am Tisch sassen. Schon früh half Paula Beck im Laden mit. Die Autorin, die heute in Ruswil lebt, erzählt:

«Ich weiss heute noch genau, was sich in jeder Schublade befand.»

Und auch heute noch meint sie: «Nie käme es mir in den Sinn, Brot wegzuwerfen.» Altes Brot verwertet sie stets. Sie erinnert sich gut daran, dass viele Familien früher Brot vom Vortag kauften, «damit nicht zu viel gegessen wurde.» In der Kriegszeit drohte gar eine Busse, wenn frisches Brot verkauft wurde.

Grossmutter hat Geld der Grossfamilie verwaltet

Mit der Familie Steiger lebten damals auch Angestellte wie Bäcker, Köchinnen und Ausläufer, welche die Ware den Bauern lieferten. Die Autorin betont: «Das Buch soll auch eine Hommage an die Angestellten sein.» Diese hätten in einem kleinen Zimmer gehaust und viel Zeit mit der Familie verbracht. «Ich fand es grossartig, so viele Menschen, um mich herum zu haben.» Einige der ehemaligen Angestellten seien an die Buchvernissage gekommen. «Das hat mich wahnsinnig gefreut.»

Trotz guten Zusammenhalts kam es zu Konflikten: «Meine Grossmutter war eine richtige Matriarchin. Meine Eltern mussten sie um Erlaubnis bitten, wenn sie für eine persönliche Besorgung Geld brauchten.» Eine emanzipierte Frau sei aber auch ihre Mutter gewesen – «wenn auch mit mehr Diplomatie und Taktgefühl», betont Paula Beck. «Sie war 1929 die erste Grosswangerin mit einem Fahrausweis.» Gar nicht goutiert wurde von der Bevölkerung damals, dass ihre Mutter – die Tochter eines liberalen Schwarzen – einen Konservativen geheiratet hatte. Paula Beck erzählt:

«Es gab Kunden, die nach der Heirat die Bäckerei gewechselt haben», erzählt Paula Beck.»

Zu jener Zeit war das Dorf gespalten – hier die Beiz der liberalen Schwarzen, da der Turnverein der konservativen Roten. «In der Schule wusste jedes Kind die Farbe jedes Gspändli.»

Eltern luden säumige Zahler zu Rotwein ein

Heute fragt sich Paula Beck manchmal, wie die Bäckerei ihrer Familie überhaupt rentieren konnte. «Meine Eltern waren überaus grosszügig und offen», etwas, dass sie auch ihren beiden Söhnen mitgeben wollte.

Wie bereits erwähnt, wurden die Waren, die auf der Kehri ausgeliefert wurden, den Kunden in Rechnung gestellt. Am Sonntag nach dem Gottesdienst meldeten sich einzelne Bauern bei uns, um ihre Rechnung zu bezahlen. Sie wurden von meiner Mutter ins Büro geführt. Es wurde ihnen ein Glas Rotwein oder ein Malaga serviert. Selbstverständlich hat man auch eine Süssigkeit aus der Bäckerei aufgetischt.

«Nach dem Feilschen und Begleichen der Rechnung wurde den Bauern gar noch eine Papiertüte, gefüllt mit Gebäck für die Daheimgebliebenen, mitgegeben», weiss Paula Beck.

Mit Brot konnte man indes kaum etwas verdienen, sondern man musste auch Konditoreiwaren herstellen. Die Eltern von Paula Beck sorgten sich zunehmend um die Konkurrenz durch Grossverteiler. Anfang der 70er-Jahre verkauften sie die Bäckerei. Paula Beck, die am Semi die Lehrerinnenausbildung machte, unterrichtete zunächst in Buttisholz und Basel, bevor sie mit ihrem Mann Mario, einem Arzt, nach Ruswil zog. Sie hing den Lehrerberuf für die Mitarbeit in der Arztpraxis an den Nagel, was sie nie bereut habe.

Ich bin stolz, eine Bäckerstochter zu sein. Dass ich durch die Heirat mit Mario Beck heute diesen Beruf in meinem Namen trage, gefällt mir und macht mich glücklich.

Im Juli 2007 verstarb ihr Mann im Alter von 59 Jahren an einer seltenen Krebserkrankung. Auch um den Verlust zu verarbeiten, entschied sich Paula Beck, ein Buch über das Leben ihres Mannes zu schreiben. «Ich legte los, zunächst ohne jemanden davon zu erzählen.» Das Buch erschien schliesslich 2012.

Nichte ermunterte sie zu zweitem Buch

Gleichzeitig mit ihrem neuen Buch «Frisches Brot» veröffentlichte Paula Beck eine Neuauflage des Buches «Mario Beck». Ihre Nichte habe sie ermuntert, ein Buch über das Leben im Pfisterhus zu schreiben. «Dafür hat sie versprochen, dieses für ihre Kinder auf Französisch zu übersetzen.» Die Nichte, welche im Welschland lebt und zufällig auf Besuch ist, sagt: «Nun wartet eine Menge Arbeit auf mich.»

Paula Beck indes träumt bereits von einer nächsten Geschichte. «Den Titel habe ich schon, verrate aber noch nichts», sagt sie schelmisch. Kraft fürs Schreiben finde sie im Familienzusammenhalt – ihre drei Grosskinder leben im selben Haus, fast ein bisschen wie damals im Pfisterhus.