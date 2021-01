Buchhandel Ab Frühling 2022: Orell Füssli neu mit Kaffeebar im Bahnhof Luzern Orell Füssli eröffnet im Frühling 2022 im Bahnhof Luzern eine neue Filiale. Der Standort auf rund 270 Quadratmetern wird sich im Untergeschoss des Bahnhofs befinden. Dabei setzt Orell Füssli auf die Integration einer Kaffeebar in Kooperation mit «Kaffeekranz». 26.01.2021, 11.36 Uhr

(pw) Die Orell Füssli Thalia AG eröffnet im Frühjahr 2022 im Bahnhof eine Filiale. Dies schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Die Buchhandlung werde den Akzent auf ein breites Angebot und ein innovatives Ladenkonzept setzen, bei dem die Kaffeebar «Kaffeekranz» eine Rolle einnimmt. Man freue sich, im Bahnhof Luzern eine weitere Orell-Füssli-Filiale zu eröffnen.

Ab Frühling 2022 gibt es im Bahnhof Luzern eine Orell Füssli Filiale. Archivbild: Boris Bürgisser

«Die integrierte Kaffeebar ‹Kaffeekranz› soll wörtlich genommen werden und die Filiale Treffpunkt und Stammlokal für Literatur- und Kaffeeinteressierte am Bahnhof werden», lässt sich Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG, in der Mitteilung zitieren. Herzstück der Filiale sollen ein Sortiment an Büchern und kreativen Geschenkideen sowie Beratung vor Ort sein.

Dritter Standort in der Zentralschweiz

Ergänzt wird das Angebot mit der Anbindung an die Orell Füssli-Onlinekanäle für das bequeme Einkaufen unterwegs: Online-Reservierung und Abholung in der Filiale oder Versand nach Hause werden mit zusätzlichen digitalen Angeboten kombiniert.

Zudem wird es in der Buchhandlung im Bahnhof Luzern einen Bereich für das digitale Lesen geben. Neben Titeln aus dem eBook-Sortiment stellen tolino-Experten die verschiedenen eReader-Modelle vor, die sich zum Lesen unterwegs und auf Reisen eignen.

Mit der Filiale im Bahnhof Luzern ab Frühjahr 2022 eröffnet Orell Füssli – nebst den bestehenden Buchhandlungen im Emmen Center und im Seedammcenter – seinen dritten Standort in der Zentralschweiz