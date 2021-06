Buchhandel Orell Füssli eröffnet eine Filiale in Kriens Im Krienser Pilatusmarkt wird im Sommer 2022 eine Buchhandlung aufgehen. Im gleichen Jahr gibt es neue Orell-Füssli-Filialen am Bahnhof Luzern und in Zug. Beatrice Vogel 15.06.2021, 17.53 Uhr

Zuerst ein Outlet in der Ebikoner Ladengasse, bald eine Filiale im Bahnhof Luzern und eine weitere im Krienser Pilatusmarkt: Innert Kürze eröffnet Orell Füssli gleich drei Niederlassungen in der Region Luzern. Wie der Schweizer Buchhändler mitteilt, geht die Filiale in Kriens im Sommer 2022 auf.

Der Pilatusmarkt in Kriens. Corinne Glanzmann

Neben der bestehenden Buchhandlung im Emmencenter und der auf Frühjahr 2022 geplanten im Bahnhof Luzern, ist Kriens die dritte Filiale im Kanton Luzern. Auch im Einkaufszentrum Metalli in Zug wird nächstes Jahre eine Filiale eröffnet. Es handle sich dabei nicht um einen eigentlichen Expansionskurs in der Zentralschweiz, heisst es auf Anfrage bei Orell Füssli. Derzeit seien keine weiteren Eröffnungen in der Region geplant.

In Kriens setzte Orell Füssli ein modernes Ladenkonzept um, das Kundinnen und Kunden zum Schmökern und Verweilen einlade, heisst es in der Mitteilung. Die Buchhandlung im Pilatusmarkt sei der vierte Standort in einem Einkaufszentrum in der Zentralschweiz. Schweizweit wird es die 40. Filiale sein.