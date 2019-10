Buchrain: 10-jähriger Junge auf Fussgängerstreifen von Auto angefahren und erheblich Auto verletzt Beim Überqueren der Kirchbreitestrasse in Buchrain ist ein Junge von einem Auto angefahren worden. Der 10-jährige wurde dabei erheblich verletzt.





(zim) Am Mittwoch, kurz nach 19.30 Uhr, stieg ein 10-jähriger Junge an der Bushaltestelle an der Kirchbreitestrasse in Buchrain aus einem VBL-Bus. Noch bevor der Bus weiterfuhr, überquerte der Junge laut einer Meldung der Luzerner der Polizei hinter dem Bus den dortigen Fussgängerstreifen.

Gleichzeitig kam von Buchrain her ein Auto angefahren. Der Junge wurde von diesem Fahrzeug erfasst und zu Boden geworfen. Er wurde beim Unfall laut Polizeiangaben erheblich verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.