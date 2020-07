Auffahrkollision in Buchrain mit zwei Verletzten führt zu Stau im Feierabendverkehr Bei einer Auffahrkollision zweier Autos im Autobahnzubringertunnel Rontal haben sich die beiden Fahrzeuglenker verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. Der Tunnel musste gesperrt werden, was zu Rückstau führte. 14.07.2020, 11.38 Uhr

Dieses Auto wurde beim Unfall schwer beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Buchrain, 13. Juli 2020)

(zim) Am Montag, 13. Juli, fuhr eine Autolenkerin kurz nach 16.30 Uhr von Dierikon her in den Autobahnzubringertunnel Rontal Richtung Buchrain. Gegen Ende des Tunnels geriet der Verkehr ins Stocken, worauf sie ihr Auto anhalten musste, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.