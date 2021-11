Buchrain Corona-Ausbruch im Alterszentrum Tschann: Bewohnerinnen und Bewohner müssen per sofort verlegt werden Im Buchrainer Alterszentrum Tschann ist Corona ausgebrochen. Der Zivilschutz hat 13 Pflegebedürftige am Donnerstag in andere Heime der Region verlegt. Simon Mathis und Roman Hodel 26.11.2021, 10.00 Uhr

Im Alterszentrum Tschann (im Hintergrund) ist Corona ausgebrochen. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 18. November 2021)

Die Schliessung des Alterszentrums Tschann muss schneller erfolgen als geplant. Im Verlaufe des gestrigen Donnerstags wurden bereits alle 13 Bewohnenden in andere Alterszentren der Region verlegt, wie die Gemeinde Buchrain am Freitagmorgen in einer Mitteilung schreibt. Grund für die schnelle Verlegung ist ein Corona-Ausbruch unter Mitarbeitenden und Bewohnenden, heisst es weiter.

Vor gut einer Woche gab die Gemeinde Buchrain bekannt, das Alterszentrum schweren Herzens schliessen zu müssen. «Wir finden schlicht keine Mitarbeitenden mehr», sagte Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP). Am Montag begann die Suche nach Anschlusslösungen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Doch dann gab es den Corona-Ausbruch, was eine sofortige Umplatzierung notwendig machte. In Zusammenarbeit mit kantonalen Stellen und mit Unterstützung des Heimverbandes Cura Viva muste innert Tagesfrist eine Lösung gefunden werden.

«Wir haben für alle Bewohnenden einen Platz gefunden», versichert Gemeindepräsident Ivo Egger (SP). «Der Gemeinderat ist sehr dankbar , dass sich andere Heime so kurzfristig solidarisch zeigten, obwohl auch sie in schwierigen Situationen stecken.» Die einzelnen Zentren hätten eine bis drei Personen aufgenommen. Verlegt wurden 13 Pflegebedürftige, unter anderem nach Ebikon, Emmen, Luzern und Eschenbach.

Sozialvorsteher Stephan Betschen und Gemeindepräsident Ivo Egger vor dem Alterszentrum Tschann. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 18. November 2021)

Zivilschutz hat die Verlegung übernommen

Der Entscheid für die Verlegung sei am späten Mittwochabend gefallen. «Uns war klar: Jetzt müssen wir sofort handeln», sagt Egger. Der ganze Einsatz am Donnerstag wurde vom Stab der Gemeinde minutiös geplant und dauerte von 6 bis 19 Uhr. Laut dem für die Sicherheit zuständigen Gemeinderat Heinz Amstad (FDP) waren an der Verlegung insgesamt 50 bis 60 Personen beteiligt; unter anderem neun Pflegefachpersonen, der ganze Gemeinderat, 21 Personen der Zivilschutzorganisation (ZSO) Emme, sieben 3 Personen des Alterszentrums Tschann, aber auch der kantonale Führungsstab und Cura Viva.

Verlegt wurden die Bewohnenden mit sieben Fahrzeugen der ZSO und einem Ambulanzfahrzug. Um die Bewohnenden zu betreuen, bot die Gemeinde zwei Geistliche auf, um die im Einsatz stehenden Personen kümmerte sich am Abend ein Care-Team. Nicht zuletzt stand der Gemeinderat in ständigem Kontakt mit den Angehörigen der Bewohnenden. Am Abend habe er nochmals mit allen telefoniert. Gemäss Sozialvorsteher Stephan Betschen waren die letzten Bewohnenden um 17.45 in ihrem neuen Zuhause.

«Der Gemeinderat hat einige sehr anspruchsvolle Tage hinter sich», erzählt Ivo Egger. «Meist befanden wir uns im professionellen Autopilot. Im Gespräch mit den Angehörigen erreichten wir aber immer wieder eine emotionale Ebene: Das Ganze geht einem schon nahe, die Situation ist schwierig.» Allererstes Gebot sei die Sicherheit und das Wohl der Betagten.

++ Update folgt ++