Altersheim Buchrain: Alt Sozialvorsteher kritisiert Gemeinderat

Buchrain Ehemaliger Sozialvorsteher: «Gemeinderat hat Alterszentrum fahrlässig geopfert» Der Buchrainer alt Sozialvorsteher Erwin Arnold kritisiert den aktuellen Gemeinderat scharf und spricht von «fehlendem Herzblut und lauter personellen Fehlentscheiden». Roman Hodel Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Nach der abrupten definitiven Schliessung des Alterszentrums Tschann in Buchrain wegen Personalmangel, noch dazu beschleunigt durch einen Corona-Ausbruch, wird die Situation für den Gemeinderat zunehmend ungemütlich: Kritik kommt nicht nur aus dem Umfeld des Personals, wozu der Gemeinderat in unserer Zeitung Stellung bezog. Jetzt meldet sich gar ein ehemaliger Ratskollege zu Wort: Erwin Arnold. Der 70-Jährige amtete von 1995 bis 2016 für die CVP als Sozialvorsteher und war massgeblich am Aufbau und ab 2007 am Betrieb des Tschann beteiligt. Er sagt:

«Unter mir wäre es nicht so weit gekommen.»

Arnold betont, er habe ein bestens funktionierendes, meist voll ausgelastetes Zentrum hinterlassen: Dazu gehörten von Anfang an auch Bewohnende mit hoher und komplexer Pflege. Entsprechend seien die Anforderungen an das Personal gewesen. Zwar habe es auch zu seiner Zeit nicht gewimmelt von Bewerbungen. «Aber wir fanden immer genügend Leute.» Vor allem habe man die Geschäftsleitung mit den richtigen Personen besetzt.

Der ehemalige Buchrainer Sozialvorsteher Erwin Arnold. Bild: PD/David Avolio

Gewiss könne ein grosses Zentrum Personalausfälle etwa wegen Krankheit besser auffangen, doch habe es im Tschann mit 16 Pflegeplätzen und rund 30 Mitarbeitenden nie Engpässe gegeben. «Aber wenn man – wie zuletzt vorgekommen – Leute einstellt und ihnen spezielle Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel generell arbeitsfreie Tage an Wochenenden verspricht, lassen sich natürlich kaum mehr Dienstpläne erstellen», sagt er.

Corona und die damit zugespitzte Situation beim Personalmangel als einen Grund für die Schliessung anzugeben, ist für Arnold ohnehin eine Ausrede der Exekutive: «Hätte man zuvor nicht gravierende Fehler begangen, so wäre auch diese Situation zu meistern gewesen.» Andere kleine Zentren wie jenes in Udligenswil seien immer noch in Betrieb.

Ab 2019 setzte der Niedergang ein

Wie Arnold weiter ausführt, habe der Gemeinderat lange noch von den gelegten Strukturen gezehrt und profitiert. Etwa von einem «sehr guten» Geschäftsführer, der das Tschann allerdings 2019 nach nur zwei Jahren wieder verliess. Dies, weil die geplante grosse Erweiterung gestrichen wurde – vorab aus finanziellen Gründen.

Danach habe der Niedergang begonnen, den der Gemeinderat gemäss Arnold zu verantworten hat: «Mit lauter Fehlentscheiden bei der Personalrekrutierung und -führung, fehlender strategischer Führung und zu wenig Herzblut hat er das Alterszentrum geopfert.» Leid täten ihm nicht zuletzt jene Personen, «die durch diese Fehlentscheide auf Positionen gehievt wurden, deren Aufgaben sie nicht gewachsen waren».

Nach seinem Rücktritt aus dem Gemeinderat vor fünf Jahren hat sich Arnold bewusst kaum mehr öffentlich geäussert, wie er sagt:

«Aber hier kann ich nicht anders – da steckt zu viel Herzblut meinerseits drin.»

Die betagte Bevölkerung von Buchrain fühle sich verschaukelt, Pflegebedürftige müssten nun in näher oder weiter entfernte auswärtige Pflegeheime ziehen. Bedenklich findet er auch, dass bei einem solchen Entscheid nicht einmal der Gesamtgemeinderat vor der Bevölkerung hinsteht, sondern nur der Sozialvorsteher und der Gemeindepräsident.

Der Eingang zum Alterszentrum Tschann. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 18. November 2021)

In die Infrastruktur muss man «halt ein paar Franken investieren»

Dass sich die Zeiten ändern, bei der Infrastruktur Anpassungen erforderlich sind und die ursprünglich geplante Erweiterung mit 40 Millionen Franken zu viel gekostet hätte, mag laut Arnold zutreffen: «Doch einen kleineren Ausbau hätte man stemmen können.» Die aktuelle Situation rund ums Wohnen im Alter sei ihm sehr wohl noch bekannt, er sei «nach wie vor sehr gut vernetzt». Und was die Infrastruktur betrifft, sagt er: «Dann muss man halt ein paar Franken investieren, wie dies jedes Unternehmen tut, um fit zu bleiben.»

Zumal im selben und gegenüberliegenden Gebäudekomplex des Tschann auch noch 30 Alterswohnungen untergebracht sind. Diese konnten bislang von der Tschann-Küche, vom Tschann-Wäscheservice, vom Tschann-Notfallknopf profitieren. «Was passiert nun damit? Wir stehen vor dem Nichts», sagt Arnold. Eine neue Strategie fürs Wohnen im Alter festzulegen, überhaupt ein neues Angebot mit Pflegeplätzen zu schaffen, werde Jahre dauern. Andererseits habe man ein funktionierendes Zentrum eben innerhalb von nur kurzer Zeit «z’Bode» gefahren. Er sagt es so:

«Als Einwohner frage ich mich, wie geht der Gemeinderat bloss mit unseren Steuergeldern um – und wo ist die Wertschätzung gegenüber unserer betagten Bevölkerung?»

