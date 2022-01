Buchrain Hotel Trotte wird abgerissen und macht Platz für Senioren-Wohnsiedlung 42 hindernisfreie Mietwohnungen mit Service für Menschen «im Herbst ihres Lebens» plant die Wohnbaugenossenschaft Domum anstelle der «Trotte». Der Gemeinderat begrüsst das Projekt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Schild mit der Aufschrift «Il Gusto» steht nach wie vor am Dorfeingang von Buchrain. Es heisst übersetzt «der Geschmack» und verweist auf das gleichnamige Restaurant des Hotels Trotte gleich nebenan. Die Website verspricht zwar immer noch Steinofen-Pizzen und Tiramisu. Doch zu schmecken gibt es hier nichts mehr. Das ganze Erdgeschoss ist bereits leer geräumt. Nur in den Hotelzimmern scheint noch Betrieb zu sein. Tatsache ist: Die Tage des ziemlich schmucklosen Siebzigerjahre-Baus, der dank der Dachform mit etwas Fantasie an ein Chalet erinnert, sind gezählt.

Das Hotel Trotte in Buchrain steht vor dem Abriss. Bild: hor

Auf dem Areal plant die Wohnbaugenossenschaft Domum aus Dübendorf ZH einen sechsstöckigen Komplex mit 42 hindernisfreien Mietwohnungen. Die Bauherrschaft will laut eigenen Angaben «Menschen im Herbst ihres Lebens eine gute Wohn- und Lebensqualität ermöglichen» und hat, finanziert durch Pensionskassen, bereits mehrere ähnliche Projekte realisiert – etwa in Wetzikon ZH und Gränichen AG. Die Mieterinnen und Mieter profitieren unter anderem von einer Siedlungsassistenz und einem Fitnessraum. Zudem würden sie bei einem Übertritt in ein Pflegezentrum der Oase-Gruppe, zu der Domum gehört, prioritär behandelt.

Baueingabe im Februar, Erstbezug im Frühling/Sommer 2024

In dem Gebäude sind vier Wohnungen mit 1,5 Zimmern, 22 mit 2,5 Zimmern, zehn mit 3,5 Zimmern und sechs mit 4,5 Zimmern vorgesehen. Die Flächen betragen zwischen 39 und 105 Quadratmeter. Budelmann Gernet Architekten aus Zürich sprechen von einem «guten Mietwohnungsausbaustandard» mit Parkett, bodenebenen Duschen und hellen Küchenzeilen mit Granitabdeckung. Die Mietzinse stehen noch nicht fest, sollen aber vergleichbar sein mit anderen Neubauten im Dorf. Die Baueingabe ist im Februar geplant, bis dahin sollte das revidierte Bau- und Zonenreglement in Kraft sein. Der Erstbezug ist auf Frühling/Sommer 2024 terminiert.

So stellen sich die Initianten die Domum-Überbauung an der Hauptstrasse in Buchrain vor. Visualisierung: PD/Nightnurse Images AG

Im Visier hat Domum zwar Seniorinnen und Senioren, dennoch spricht Elisabeth Villiger, Präsidentin der Genossenschaft, bewusst nicht von Alterswohnungen, sondern vom «generationenübergreifenden Zusammenleben». Sie sagt:

«In unseren anderen Siedlungen hat es auch junge Mieter.»

Laut Villiger besteht schweizweit ein grosser Bedarf an solchen Überbauungen, deshalb suche Domum breit nach weiteren Grundstücken. In der Zentralschweiz sei Buchrain ihr erstes Projekt. Das Hotel wurde ihnen von den «Trotte»-Besitzern, einer Familie, aufgrund eines Domum-Inserats angeboten. «Entscheidend ist für uns stets eine zentrale Lage und welche Angebote bereits existieren», so Villiger.

In Buchrain ist die Anzahl Alterswohnungen aktuell überschaubar – es gibt einzig welche in der Überbauung Tschann. Diese befinden sich teilweise im selben Gebäude wie das Alterszentrum, das die Gemeinde Ende letztes Jahr wegen Personalmangels und eines Coronaausbruchs überraschend schnell schliessen musste. Klar ist: Domum ist kein Ersatz fürs Tschann, aber laut Elisabeth Villiger befindet sich ihre Genossenschaft mit dem Gemeinderat auch im Austausch bezüglich Zukunft des Tschann. Denn die Oase-Gruppe betreibt selber mehrere Pflegezentren. Sie sagt nur so viel: «Es könnte sich eine interessante Zusammenarbeit ergeben.»

Domum sei keine Konkurrenz fürs Generationenprojekt

Der Gemeinderat von Buchrain begrüsst das Domum-Projekt. «Es ist eine gute Ergänzung zum bestehenden Angebot an Alterswohnungen im Dorfzentrum», sagt Gemeindepräsident Ivo Egger (SP). Es konkurrenziere zudem das Generationenprojekt nicht. «Dort ist insbesondere auch eine grössere Anzahl Eigentumswohnungen geplant, von denen es in Buchrain viel zu wenig hat», sagt er.

Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) bestätigt überdies die Gespräche bezüglich Zukunft der Langzeitpflege in Buchrain mit der Oase-Gruppe, zu der Domum gehört:

«Der Gemeinderat arbeitet intensiv an neuen Lösungen für die Altersversorgung und Langzeitpflege in Buchrain.»

Neben zahlreichen anderen Massnahmen treffe man Abklärungen mit möglichen Partnern für den Betrieb eines Alters- respektive Gesundheitszentrums. «Wir führen Gespräche mit anderen Gemeinden und mit Unternehmen im Bereich der Altersversorgung», so Betschen.

Dass dem Domum-Projekt das ehemalige Gasthaus Trotte weichen muss, ist laut Gemeinderat zwar bedauerlich für die Bevölkerung von Buchrain, so Egger: «Doch bei der ‹Trotte› war’s schon länger ein Auf und Ab.» Umso wichtiger sei für das Dorf das Gasthaus Adler, dessen Erhalt durch das Generationenprojekt gesichert werden soll.

