Nach Alterszentrum-Aus in Buchrain: Kritik an Gemeinderat

Buchrain Nach Alterszentrum-Aus: Kritik am Gemeinderat aus dem Personal-Umfeld Viele Kündigungen, Unruhe im Team: Ein anonymes Schreiben zeichnet kein gutes Bild von den personellen Zuständen zuletzt im Alterszentrum Tschann. Der Gemeinderat nimmt Stellung. Roman Hodel Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

«Wir finden schlicht keine Mitarbeitenden mehr» – dies hatte der Buchrainer Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) vor zwei Wochen bei der Ankündigung gesagt, man werde das Alterszentrum Tschann schliessen, sobald für alle 13 Bewohnenden einen Platz in einem anderen Pflegeheim gefunden ist. Nach einem Coronaausbruch unter den Mitarbeitenden und auch Pflegebedürftigen musste es schnell gehen und am Donnerstag vor einer Woche wurden alle Bewohnenden verlegt – in einer minutiös geplanten Umplatzierung mithilfe des Zivilschutzes.

Der Eingang zum Alterszentrum Tschann. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 18. November 2021)

Dass das Tschann mit seinen rund 30 Mitarbeitenden Mühe hatte, Personal zu finden, erklärte Betschen gegenüber unserer Zeitung vor zwei Wochen mit Blick auf die 16 Pflegeplätze und die damit fehlende kritische Grösse: «Wir sind etwa bei den Dienstplänen weniger flexibel, können weniger Aufstiegschancen bieten und bei den Löhnen nicht mithalten.» Wobei die Personalsituation laut Gemeinderat schon länger schwierig war, sich aber ab 2019 zuspitzte. Und sie betraf nicht zuletzt auch die Geschäftsleitung: Aktuell ist bereits die vierte Leitungsperson seit 2015 tätig.

Auch die Betreuungsperson für Lernende hatte gekündigt

In einem anonymen Schreiben, das unserer Redaktion aus dem Umfeld des Personals zugespielt wurde, werden nun Vorwürfe in Richtung Gemeinderat laut: Von Konflikten zwischen ihm und dem letzten Geschäftsleiter ab Anfang 2021 ist die Rede. Dieser hatte das Zentrum im Sommer 2021 nach nicht einmal zwei Jahren in dieser Funktion verlassen. Seither leitet interimistisch die Abteilungsleiterin Soziales der Gemeinde Buchrain das Tschann. Gemäss dem anonymen Schreiben herrschten teils schwierige Zustände: Monatsplanungen seien kaum mehr möglich gewesen, im Team sei Unruhe entstanden. Innerhalb von zehn Monaten hätten fünf Angestellte gekündigt – darunter die Betreuungsperson für die Lernenden. Auch deren nachfolgende Person sei bald wieder gegangen.

Die zuletzt ungenügende Betreuung der Lernenden bezeichnet Gemeindepräsident Ivo Egger (SP) als «ungünstig» – er sagt: «Nachdem die Person, welche die Lernenden betreut, gekündigt hatte, konnten wir zwar eine neue Fachperson einstellen, doch leider hat uns diese schon während der Probezeit wieder verlassen.» Diese Lücke bei der Betreuung habe man dem Kanton gemeldet und es sei eine Besprechung geplant gewesen. Zum Konflikt mit dem Geschäftsleiter dürfe er keine Auskunft geben – nur so viel:

«Die strategischen Diskussionen im Zusammenhang mit dem Alterszentrum waren für uns alle sehr anspruchsvoll.»

Sozialvorsteher Stephan Betschen (links) und Gemeindepräsident Ivo Egger vor dem Alterszentrum Tschann. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 18. November 2021)

Dass eine anonyme Person ihre Sicht ausdrücke, ohne diese in den Zusammenhang zu setzen mit den schwierigen strategischen Entscheiden, der sich zuspitzenden Coronasituation und den bekannten Herausforderungen, findet Egger schwierig. Der Gemeinderat nehme die in dem Schreiben geäusserten Vorwürfe aber ernst. «Es gibt Dinge darin, die uns bekannt sind, deshalb haben wir auch einen externen Berater beigezogen, der uns Handlungsoptionen aufzeigen sollte», sagt Egger. Letztlich sei es die Summe aller Dinge, die zum «sehr schwierigen Schliessungsentscheid» geführt habe.

Infrastruktur des Alterszentrums wird nun aufgelöst

In den nächsten Wochen wird der Gemeinderat die Infrastruktur des Alterszentrums auflösen. Das bedeutet auch eine neue Situation für die Bewohnenden der Alterswohnungen im selben Gebäude. Bisher profitierten sie von Services wie etwa dem Mittagessen aus der Küche des Tschann. Wie es damit weitergeht, wird der Gemeinderat in den nächsten Wochen festlegen. Und dann will er sich zügig an die angekündigte Strategie für das Wohnen und die Pflege im Alter machen. «Ein Teil der Bevölkerung wünscht sich weiterhin eine Pflegeinstitution im Dorf», sagt Sozialvorsteher Betschen. Denkbar sei etwa auch eine Kooperation mit einem Alters- und Pflegezentrum in der Region.

Der Gemeinderat will die Bevölkerung auch noch direkt informieren. Er lädt deshalb zu einem Infoanlass am Donnerstag, 2. Dezember, um 17.30 Uhr in der Aula Schulzentrum Hinterleisibach ein.

