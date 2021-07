Buchrain Neue Kita 01.07.2021, 07.55 Uhr

Die Small Foot AG eröffnet im Tschannhof Center per 1. Oktober 2021 eine neue Kindertagesstätte mit rund 30 Betreuungsplätzen. Gemäss Mitteilung bietet sie neben Kita-Plätzen auch vereinzelt Hortplätze und einen Mittagstisch an. Der Tag der offenen Tür ist am 18. September 2021 geplant.