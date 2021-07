Buchrain: Parteien geschlossen gegen geplantes Verteilzentrum

Buchrain Parteien sind geschlossen gegen das geplante Paketverteilzentrum CVP, FDP, GLP, SP und SVP unterstützen den Buchrainer Gemeinderat und wollen gemeinsam verhindern, dass die Post in Buchrain ein Paketverteilzentrum baut. 02.07.2021, 08.50 Uhr

Mit grossem Erstaunen habe man zur Kenntnis nehmen müssen, dass das ehemalige Medela-Grundstück in Buchrain/Perlen an die Schweizerische Post verkauft worden sei. Diese wolle darauf ein Paketverteilzentrum mit einem täglichen Verkehrsaufkommen realisieren, welches alle Grenzen sprenge. Dies schreiben CVP, FDP, GLP, SP und SVP in einer gemeinsam Stellungnahme.