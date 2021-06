Buchrain-Perlen Post plant Paketzentrum – Gemeinderat will dies «mit allen Mitteln» verhindern Zu viel Verkehr, zu wenig Wertschöpfung: Der Buchrainer Gemeinderat wehrt sich gegen ein neues Post-Paketzentrum. Viel lieber hätte man dort die Firma Medela angesiedelt. Doch die hat definitiv andere Pläne. Roman Hodel 24.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Segen für den Business-Standort Buchrain und für die gebeutelte Steuerkasse wäre es gewesen: Neben der Amag im Ortsteil Perlen sollte der neue Hauptsitz der Medizinaltechnikfirma Medela entstehen. Gegen 700 Arbeitsplätze, viele davon hochqualifiziert. Das Architekturbüro EM2N gewann 2013 den Wettbewerb. Doch zwei Jahre später legte die Baarer Firma das Projekt auf Eis. Jetzt ist klar: Daraus wird definitiv nichts mehr.

So hätte der von EM2N entworfene Hauptsitz von Medela in Buchrain aussehen sollen. Visualisierung: PD/Medela

Die Medela-Schwesterfirma Avair hat das Grundstück Ende 2020 an die Post verkauft. Der involvierte Makler stellte den Gemeinderat im Januar per Telefon vor vollendete Tatsachen. Die Post meldete sich erst im Februar, per Brief. «Wir sind enttäuscht, wie es am Ende gelaufen ist», sagt Gemeindepräsident Ivo Egger (SP). Denn man habe das Medela-Projekt eng begleitet; der Firma sogar angeboten, das Grundstück zu übernehmen.

Dass die Post ein Paketzentrum bauen will, widerstrebt dem Gemeinderat insbesondere wegen des Verkehrs. Es generiert laut Finanzvorsteher Patrick Bieri (FDP) über 1000 zusätzliche Fahrten pro Tag, was auf dem überlasteten Verkehrsnetz rund um den A14-Anschluss Buchrain nicht zu verantworten sei. Er erinnert zudem an das behördenverbindliche Gesamtverkehrskonzept Luzern Ost, das weniger Verkehr verlange, und nicht mehr. Zwar hätte Medela ebenfalls Verkehr verursacht, aber gemäss Bieri niemals so viel – auch dank Mobilitätsmanagement mit etwa stark vergünstigten ÖV-Tickets für Mitarbeitende. Er stellt klar:

«Wir werden uns mit allen verfügbaren Mitteln gegen die Realisierung wehren.»

So könnte der Gemeinderat einen Bebauungsplan erlassen. «Ein solcher hätte an der Urne wohl kaum Chancen», sagt er. Denn die Bevölkerung sieht den Verkehr schon heute kritisch. 2019 hatte der Gewerbeverein Buchrain-Perlen eine Anti-Stau-Petition mit 4600 Unterschriften lanciert.

Täglicher Stau am Abend rund um den A14-Anschluss Buchrain. Bild: PD

Doch der Gemeinderat ist noch aus einem anderen Grund gegen die Post-Pläne: Es handelt sich mit rund 52'000 Quadratmetern um eines der grössten, zusammenhängenden Baugrundstücke im Kanton Luzern. Seine Vision von der Ansiedlung eines «wertschöpfungsstarken Unternehmens mit Hauptsitzstruktur» hat er noch nicht aufgeben. Darin bestärkt sieht sich Bieri auch deshalb, weil Medela nicht die einzige Interessentin war. Nach deren Rückzug schaute sich die in Zug ansässige SHL Medical AG den Standort an – verzichtete allerdings ebenfalls. Trotzdem sagt Bieri:

«Lieber bleibt das Areal weitere zehn Jahre eine Wiese, als dass es mit einem Logistikzentrum überbaut wird.»

Denn ein solches bringe weder mehr qualifizierte Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich noch deutlich mehr Steuereinnahmen. «Dabei bräuchten wir in Buchrain genau dies», so Bieri. Mit der Post finden bald weitere Treffen statt. Diese hat um eine Auslegeordnung gebeten. Darauf will der Gemeinderat gemäss Bieri eingehen: «Dann schauen wir weiter.»

Auf diesem Areal will die Post ihr Paketzentrum realisieren. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 23. Juni 2021)

Weil der Onlinehandel stark zulegt und die Post immer mehr Pakete verschiebt, benötigt sie unter anderem im Raum Luzern ein neues Logistikzentrum. Hierfür kommen wegen der Anforderungen betreffend Zonenkonformität, Lage und Autobahnanschluss nur wenig Grundstücke in Frage – jenes in Perlen ist so eines. Es wurde der Post angeboten. «Das Vorhaben haben wir vor dem Kauf mit der Wirtschaftsförderung Luzern besprochen, erste Gespräche mit der Gemeinde haben 2021 stattgefunden», sagt Post-Sprecherin Silvana Grellmann.

Ein regionales Paketzentrum generiere zwischen 1000 und 1600 Fahrten pro Tag. Der aktuelle rechtskräftige Gestaltungsplan auf dem Grundstück in Perlen entspreche einer ähnlichen Anzahl an Verkehrsbewegungen. «Die Fahrtenanzahl der Post macht nur rund 2,5 bis 5 Prozent des Gesamtverkehrs pro Region aus», betont Grellmann. Zudem wolle man alle Lieferwagen bis 2030 elektrifizieren. Mit dem Zentrum würden 350 bis 450 Arbeitsplätze geschaffen, wovon die Hälfte neu wäre. Schliesslich verspricht die Post die Vergabe von Aufträgen ans lokale Gewerbe. Alternative Standorte seien ebenfalls in der Prüfung, spruchreif aber nichts. Im besten Fall würde das neue Paketzentrum in Perlen 2026 in Betrieb gehen. Grellmann sagt:

«Die Post ist darin bestrebt, gemeinsam mit der Gemeinde und dem Gemeinderat eine optimale Lösung zu finden.»

Dass der Verkehr rund um den A14-Anschluss schon heute hoch ist, belegen Zahlen: Die Verkehrszunahme auf dem Rontalzubringer beträgt 33 Prozent seit der Eröffnung 2011, auf der Strasse Richtung Perlen gar 58 Prozent. Letzteres durch den Zuzug des Aldi-Logistikzentrums und der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia. Daher: Was sagt der Kanton zu den Post-Plänen? Das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement schreibt bloss: «Beim Kanton ist bis dato kein offizielles Gesuch für ein Post-Paketzentrum in Buchrain-Perlen eingegangen, weshalb wir zu einem allfälligen Projekt inhaltlich nicht Stellung nehmen können.»

Auch für den VCS Luzern ist eine fundierte Beurteilung des Post-Projekts erst nach vorliegendem Detailprojekt möglich, wie Geschäftsführer Dominik Hertach sagt: «Es deutet aber vieles darauf hin, dass ein Logistikzentrum mit 400 Arbeitsplätzen und täglich 1200 LKW-Fahrten die Anstrengungen zur Verkehrsreduktion im Rontal klar untergräbt.» Ein weiterer Strassenausbau sei für den VCS kein gangbarer Weg. Vielmehr seien sowohl beim Privat- als auch Güterverkehr neue, umweltverträgliche und flächeneffiziente Lösungen gefragt.

Gerne hätte man von Medela gewusst, warum ihre Schwesterfirma das Land ohne Kontakt mit der Gemeinde Buchrain weiterverkauft hat. Da es sich bei der Avair AG um eine von Medela unabhängige Schwesterfirma handle, könne sie die Frage nicht beantworten, schreibt Medela-Sprecherin Angela Heer. Und warum wurde das Projekt überhaupt sistiert? Dazu schreibt sie: «Nach einer Kosten-/Nutzenanalyse hat sich Medela gegen die Verlegung des Standorts nach Buchrain entschieden.»