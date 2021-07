Buchrain Sie war vor 50 Jahren im Kanton Luzern die erste Frau in der Exekutive – anderswo dauerte es viel länger 1971 schaffte Eva Schlegel-Oprecht den Sprung in den Buchrainer Gemeinderat und nahm damit eine Pionierrolle ein. Doch in den Jahren danach kam die Gleichstellung in der Politik nur schleppend voran. Stefan Dähler 17.07.2021, 05.00 Uhr

Eva Schlegel-Oprecht, aufgenommen im Wahljahr 1971. Bild: Archiv LZ

Sie war die Erste: 1971, ein Jahr nach dem Volks-Ja zur Einführung des Frauenstimmrechts im Kanton Luzern, wurde Eva Schlegel-Oprecht (1922–2014) als erste Frau überhaupt in eine Luzerner Exekutive gewählt – nicht in einer grossen Gemeinde wie der Stadt Luzern, sondern in Buchrain. Wie kam es dazu?

Schlegel-Oprecht war eine gebildete Frau mit Doktortitel. Sie war ein Mitglied der Liberalen, wobei ihr auch der Umweltschutz am Herzen lag, wie in einem Artikel der früheren «Neuen Luzerner Zeitung» zu lesen ist. Mit der Politik kam sie früh in Kontakt, ihr Vater war der Zürcher Nationalrat Hans Oprecht (SP).

Kaspar Lang, aufgenommen im Jahr 2008.

Bild: Philipp Schmidli

Einer, der sich noch gut an Eva Schlegel-Oprecht erinnert, ist das Buchrainer Polit-Urgestein Kaspar Lang. Der spätere Gemeindeammann war zu dieser Zeit als Gemeindeschreiber tätig.

«Sie war eine sehr engagierte Frau und hat etwas bewirkt»,

sagt Lang, der ein Parteikollege von Schlegel-Oprecht war. Sie habe dazu beigetragen, dass vor der Gemeinderatssitzung eine Aktenauflage für die Exekutivmitglieder durchgeführt wurde, damit sich diese vorbereiten konnten. «Die Sitzungen wurden dadurch viel effizienter.» Weiter seien in dieser Zeit aufgrund des Bevölkerungswachstums trotz knapper Finanzen wichtige Infrastrukturprojekte wie der Bau des Gemeindehauses oder der neuen Kirche realisiert worden. Dass Schlegel-Oprecht die einzige Gemeinderätin war, sei nie ein Thema gewesen. «Sie war gut integriert.»

Eva Schlegel-Oprecht auf einer Aufnahme von 1996. Bild: Archiv LZ

Die Liberalen wollten 1971 mit einer Frau antreten und hätten darum Schlegel-Oprecht angefragt, sagt Lang. Man sei sich der historischen Dimension der Wahl durchaus bewusst gewesen. Ihr Rücktritt erfolgte 1977, weil sie sich vermehrt um die Familie kümmern wollte. Eine Rolle habe aber auch gespielt, dass der Gemeinderat einen mit Emissionen verbundenen Restaurantbetrieb direkt neben ihrem Wohnhaus sowie den in unmittelbarer Nähe geplanten Rontalzubringer bewilligte, so Lang. Im selben Jahr sei die Familie nach Emmen gezogen, wo Eva Schlegel-Oprecht bis zu ihrem Tod wohnhaft blieb. «Wir hatten nach ihrem Rücktritt weiterhin Kontakt», sagt Lang.

«Sie war nicht nachtragend und interessierte sich nach wie vor für die Geschehnisse in Buchrain.»

Frei von Groll äusserte sich auch Eva Schlegel-Oprecht selbst in einem Artikel aus dem Jahr 1996 in der «Neuen Luzerner Zeitung», in dem sie zurückblickte: «Ich würde mich wieder für die Familie entscheiden», wird sie darin zitiert. Für sie sei es selbstverständlich, dass Frauen in der Politik mitwirken. Doch viele müssten sich früher oder später zwischen Familie und Karriere entscheiden. Und wenn man sich einmal entschieden habe, «soll man sich damit zufriedengeben».

Historikerin Silvia Hess. Bild: Boris Bürgisser

Wie sich der Frauenanteil in den Exekutiven der Luzerner Gemeinden ab 1971 entwickelt hat, ist nicht dokumentiert. Zahlen gibt es zum Kantonsparlament. In dieses wurden 1971 acht Frauen gewählt, was einem Anteil von 4,7 Prozent entsprach. «Der Anteil stieg in den Folgejahren nur langsam», sagt Silvia Hess, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Historischen Museums Luzern stark an der Entwicklung der aktuellen Ausstellung «50 Jahre Frauenstimmrecht» beteiligt war. Bis 1995 wuchs der Frauenanteil auf rund 30 Prozent an. «In den 80er-Jahren waren Frauenbewegungen aktiv. Eine Rolle spielte auch die Entstehung der Poch beziehungsweise Grünen, wo viele Frauen aktiv waren», sagt Hess. Landesweit zu einer grossen Mobilisierungswelle kam es nach der Nichtwahl von Christiane Brunner (SP) in den Bundesrat 1993.

«Rund um den Jahrtausendwechsel kam dann aber offenbar das Gefühl auf, dass man schon vieles erreicht habe, das Thema erhielt weniger Aufmerksamkeit.»

Im Luzerner Kantonsrat sank dann der Frauenanteil bis 2003 auf rund 25 Prozent. Seither geht es tendenziell wieder aufwärts, bei den letzten Wahlen 2019 betrug der Anteil 34,2 Prozent:

Entscheidend für die Wahlchancen von Frauen sei, ob sie von den jeweiligen Ortsparteien als Spitzenkandidatinnen nominiert werden. «Es hat lange gedauert, bis das öfters passiert ist», sagt Hess:

«Die Politik galt als Männersache. Es fehlten den Frauen zudem die Vorbilder. Hinzu kam und kommt teils immer noch, dass politisches Engagement oft nur schwer mit der Familie vereinbar ist. Sitzungen finden oft abends statt.»

Es sei kein Zufall, dass viele Pionierinnen keine Kinder hatten. Auch der soziale Druck spielte eine Rolle. Ein exemplarisches Beispiel sei die 1971 in den Nationalrat gewählte Hanna Sahlfeld (SP, St.Gallen) gewesen, die nach vier Jahren wieder zurücktrat, weil ihr Mann wegen ihres politischen Engagements keine Stelle mehr gefunden habe.

Welche Parteien nahmen bei der Frauenförderung eine Vorreiterrolle ein? «Auf nationaler Ebene war das die SP. Sie forderte als erste Partei das Frauenstimmrecht», sagt Hess. Frauen seien schon vor 1971 in Parteigremien vertreten gewesen, wobei auch hier die Männer grundsätzlich dominant gewesen seien.

«In Luzern spielte auch die CVP eine wichtige Rolle. Auf sie ging die Initiative für die Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene 1970 zurück.»

Fünf der acht 1971 ins Kantonsparlament gewählten Frauen gehörten der CVP an. Diese stellte mit Brigitte Mürner 1987 die erste Regierungsrätin. Weiter existierte seit 1938 eine liberale Frauengruppe in der Stadt Luzern.

Eine mögliche Pioniergemeinde nach Buchrain könnte Kriens gewesen sein, wobei das, wie erwähnt, noch wenig erforscht ist. «Neben Frauen aus Luzern waren auch schon früh Krienserinnen im Kantonsparlament oder anderen Gremien vertreten», sagt Hess. Zusammenhängen könnte das damit, dass die SP im industriell geprägten Kriens schon früh Fuss fassen konnte. Die Sozialdemokraten stellten 1977 mit Elsy Jacot denn auch die erste Krienser Einwohnerratspräsidentin, 1991 mit Verena Funk die erste Gemeinderätin. Innerhalb der SP habe es schon Jahre vor dem Frauenstimmrecht Strukturen gegeben, die den Frauen zugutegekommen seien, etwa den Arbeiterfrauenverein, sagt Funk.

1991 wurden auch in anderen Gemeinden Frauen in die Exekutive gewählt, etwa Margrit Thalmann (CVP, Schüpfheim) und Pia Hirschi (CVP, Adligenswil). Die erste Luzerner Stadträtin war 1996 Irene Hartmann (FDP). Dass es dort so lange dauerte, könnte daran gelegen haben, dass Stadträte früher oft sehr lange im Amt blieben und die Exekutivsitze parteipolitisch sehr umkämpft sind, sagt Silvia Hess. Nach Rücktritten habe sich bei der parteiinternen Ausmarchung um die Nachfolge meistens ein Mann durchgesetzt.

Die Ausstellung «Eine Stimme haben: 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern» ist noch bis am 29. August im Historischen Museum zu sehen. Wegen des Hochwassers ist dieses derzeit aber geschlossen (Stand: 16. Juli). Aktuelle Infos: historischesmuseum.lu.ch.