Bancomat in Buchrain gesprengt – Täter auf der Flucht

Buchrain Unbekannte sprengen Bancomat bei der Landi in die Luft – Täter auf der Flucht Schon wieder haben Bancomaten-Sprenger zugeschlagen. Am Montagmorgen sprengen Unbekannte einen Automaten in Buchrain. Die Täter flüchten mit zwei Fahrzeugen. 28.03.2022, 06.24 Uhr

Der zerstörte Bancomat bei der Landi in Buchrain. Bild: Luzerner Polizei

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag an der Schiltwaltstrasse in Buchrain bei der Landi einen Bancomaten gesprengt. Die Tat ereignete sich um 1.29 Uhr, wie die Polizei mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürften der oder die unbekannten Täter mit zwei Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein. Ob sie Beute gemacht hat, wird zurzeit abgeklärt.

Der Polizeieinsatz unter Beizug von Sprengstoffspezialisten dauert am Montagmorgen an. Die Polizei hat für den Montagmorgen weitere Informationen in Aussicht gestellt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17.

Bereits vor knapp drei Monaten schlugen Bancomaten-Räuber im Kanton Luzern: Die Täter schlugen mitten in der Nacht im Bahnhof Luzern zu. Es kam zu einem Handgemenge mit zwei Mitarbeitenden einer Sicherheitsfirma. (rem)