Buchrain: Kollision zweier Autos auf der A14 – Zeugen gesucht

Buchrain Unterschiedliche Aussagen bei Kollision zweier Autos auf der A14 Beim Spurwechsel eines Autos auf der Autobahn A14 in Buchrain ist es zu einer Kollision mit einem anderem Fahrzeug gekommen. Die Aussagen der beiden Autofahrer zum Unfallhergang gehen auseinander –die Polizei sucht Zeugen. 06.07.2021, 11.35 Uhr

Ein Mercedesfahrer fuhr am Montag, 5. Juli, kurz vor 17 Uhr fuhr auf der Autobahn A14 von Root Richtung Luzern. In Buchrain kam es nach einem Spurwechsel zu einer Kollision mit einem Audi, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.