A14 in Buchrain: Zwei Selbstunfälle am Wochenende

Buchrain Zwei Personen bei Selbstunfällen auf der Autobahn A14 verletzt Am Wochenende ereigneten sich auf der Autobahn A14 in Buchrain zwei Selbstunfälle. Ein Auto überschlug sich, das andere Fahrzeug kippte zur Seite. Zwei Personen wurden bei den Unfällen verletzt. 05.07.2021, 11.52 Uhr

Das Unfallauto blieb quer zur Fahrbahn auf der A14 liegen. Bild: Luzerner Polizei (Buchrain, 3. Juli 2021)

Am Samstag war ein Autofahrer um 15.15 Uhr auf der Autobahn A14 in Buchrain Richtung Zug unterwegs. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr der Autofahrer kurz nach der Einfahrt Buchrain mit der rechten Fahrzeugseite gegen die ansteigende Leitplanke. Das Auto überschlug sich in der Folge und kam erst nach 60 Metern auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall und musste ins Spital gebracht werden.

Beim Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von zirka 40'000 Franken.