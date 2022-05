Buchrain / Malters Aktion gegen Schnellfahrer: Luzerner Polizei nimmt zwei Raser fest und geht gegen Autoposer vor Die Polizei hat zwei Raser festgenommen, welche die Geschwindigkeit um mehr als 60 km/h überschritten haben. Zudem zog sie bei Verkehrskontrollen mehrere Ausweise ein. 03.05.2022, 09.29 Uhr

Hauptsache laut: Die angezeigten Autofahrer haben viel Lärm verursacht. Themenbild: Kenneth Nars

Die Luzerner Polizei hat vergangene Woche zwei Raser ermittelt. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Hauptstrasse in Buchrain hat die Polizei am Freitag, 29. April, ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h gemessen. Erlaubt wären an dieser Stelle 50 km/h gewesen. Eine Patrouille der Polizei hat den 25-jährigen Schweizer kurze Zeit später an seinem Arbeitsort festgenommen. Sein Auto wurde sichergestellt, der Raser musste den Führerausweis abgeben, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.