Porträt Buchrains abtretende Gemeindepräsidentin Käthy Ruckli hat den «Meccano» längst drauf Schulhaus-Erweiterung, Siedlungsleitbild, Gemeindestrategie: Käthy Ruckli hat in ihrer Amtszeit diverse Höhepunkte erlebt. Ein grosses Projekt gibt sie Ende Monat nur ungern aus den Händen. Roman Hodel 19.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Wort «Meccano» hat Käthy Ruckli in den vergangenen acht Jahren oft gehört. Was braucht es, damit eine Gemeinde funktioniert? All die Abläufe, Gesetze, Zusammenhänge. «Man muss den ‹Meccano› verstehen, wie man mir anfangs zu verstehen gab», sagt die CVP-Politikerin und muss ob dem Ausdruck selber etwas schmunzeln. «Das war für mich als politische Quereinsteigerin am Anfang hart, aber ich habe enorm viel gelernt.»

Allerdings wird sie ihr Wissen der Gemeinde nur noch wenige Tage zur Verfügung stellen – zumindest offiziell. Denn Ende Monat tritt Ruckli als erste Gemeindepräsidentin von Buchrain ab. Ihr 25-Prozent-Amt wird von Ivo Egger (SP), bisher Bildungsvorsteher, übernommen.

Als Treffpunkt fürs Gespräch schlägt Ruckli das Schulzentrum Hinterleisibach vor: «Es ist für mich quasi das Abschlussprojekt.» Hier ist Käthy Ruckli in der Pausenhalle zu sehen, die sich unter dem neuen Erweiterungsbau befindet:

Bild: Boris Bürgisser (Buchrain. 12. August 2020)

Sie schwärmt von der Pausenhalle als Treffpunkt: «Sie ist vielseitig nutzbar für die Schule, für Vereine und verschiedenste Anlässe.» Später zeigt Ruckli die neu gestaltete Brunnenanlage und den wie sie sagt «phänomenalen» Spielplatz, hier im Bild:

Bild: Boris Bürgisser (Buchrain. 12. August 2020)

Sie betont, dass es sich – wie oft – um ein Gemeinschaftswerk mehrerer Gemeinderäte handelt.

«Als Gemeindepräsidentin war ich die Klammer um die Bevölkerung und den Gemeinderat und das ist mir glaub ganz gut gelungen.»

Dazu passt ihre volksnahe Art. «Hoi zäme, wie geht's?» oder «en Guete de!» – während des Gesprächs mit der Zeitung grüsst sie mehrfach Passanten. «Ich bin gerne mit den Leuten im Austausch», sagt sie.

Das Dauerthema Verkehr

Es verwundert deshalb nicht, dass der Gemeinderat unter Ruckli die Kommunikation mit der Bevölkerung professionalisiert hat. Ein Beispiel dafür sind ihre Videobotschaften auf der Gemeinde-Webseite etwa vor Abstimmungen. «Wir sind zwar besser geworden, aber da geht noch mehr», ist sie überzeugt. Als Gemeindepräsidentin hat Ruckli bei zahlreichen Projekten mitgewirkt. Sie erwähnt das neue Siedlungsleitbild, die erstmals erarbeitete Gemeindestrategie mit dem Slogan «Buchrain – eine Oase über dem pulsierenden Rontal» und aktuell die Ortsplanungsrevision.

Neu lanciert hat sie die jährliche Neuzügerbegrüssung, die Jungbürgerfeier wie auch den Besuch der dritten Oberstufe an Orientierungsversammlungen der Gemeinde. Bange war ihr vor der Infoveranstaltung zur temporären Asylunterkunft 2016. «600 Buerer kamen in die Turnhalle und stellten sich grossmehrheitlich hinter die Asylunterkunft», so Ruckli. «Die anschliessend erlebte Solidarität mit den jungen Asylanten hat mich sehr beeindruckt.»

Natürlich gab's und gibt's auch Ärger – vorab das Dauerthema Verkehr. Etwa die täglichen Staus rund um den A14-Anschluss oder die unbefriedigende ÖV-Anbindung. «Im Dezember 2019 wurden wir durch den neuen Busfahrplan, ohne bereit stehende Infrastruktur in Ebikon, busmässig ins Steinzeitalter zurückgeworfen», sagt Ruckli. Als «sehr belastende Zeit» bezeichnet sie das Zerwürfnis zwischen der ehemaligen Sozialvorsteherin Sandra Gerber (CVP) und dem restlichen Gemeinderat vor zweieinhalb Jahren. «Wir kamen leider keinen Schritt mehr voran», so Ruckli. Ein weiterer Tiefpunkt sei die Sistierung der Alterszentrum-Erweiterung 2018 gewesen. Sie sagt:

«Doch mit Blick auf die heutigen Heimauslastungen wäre ein Festhalten am Bauvorhaben finanziell wohl zum Desaster geraten.»

Die Abkehr von diesen Plänen ebnete im Gegenzug den Weg für das Generationenprojekt Buchrain Dorf. Dabei will die Gemeinde zusammen mit dem Immobilienentwickler Eberli das Dorfzentrum entwickeln und unter anderem zentral Wohnraum für alle Altersgruppen schaffen. Ruckli liegt dieses Projekt sehr am Herzen, «entsprechend werde ich es mit Wehmut aus der Hand geben.» Wobei: Obwohl sich die 65-Jährige auf mehr Zeit für ihre drei Enkelkinder freut, will sie sich weiterhin im Dorf engagieren: Aktuell in der temporären Buvette Waldoase Hinterleisibach. Um den «Meccano» im Gemeinderat jedoch werden sich andere kümmern – und das ist für Käthy Ruckli gut so.