Buchrain: Gemeinderat will Steuerfuss um 1/20 auf 1,95 erhöhen.

Budget 2022 Buchrainer Gemeinderat will Steuerfuss um 1/20 auf 1,95 Einheiten erhöhen Dank der Steuerfusserhöhung würde die Gemeinde Buchrain rund eine halbe Million Franken mehr Einnahmen erzielen. Trotzdem budgetiert sie für nächstes Jahr ein Minus von 1,39 Millionen Franken. Roman Hodel 02.11.2021, 10.47 Uhr

Wie bereits für dieses Jahr muss die Gemeinde Buchrain auch für 2022 wieder ein Minus budgetierten: Mit 1,39 Millionen Franken fällt es gar höher aus als jenes vom laufenden Jahr mit 1,25 Millionen Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 43,8 Millionen Franken. Weil die diversen vorgesehenen Sparanstrengungen nicht reichen werden, beantragt der Gemeinderat bei der Stimmbevölkerung eine Erhöhung des Steuerfusses um 1/20-Einheit von 1,9 auf 1,95 Einheiten. Diese Massnahme würde der Gemeinde zusätzliche Einnahmen von rund einer halben Million Franken bescheren. Ohne diese Erhöhung würde das Minus für 2022 gar fast 1,9 Millionen Franken betragen, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte.

Die Gemeinde Buchrain. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 8. Juli 2020)

Hauptgrund für den erneut negativen Abschluss ist der Wegfall von Ausgleichszahlungen des Kantons aufgrund der verbesserten Steuerkraft der Gemeinde. Anstatt eine Gutschrift von 493'400 Franken zu erhalten, muss Buchrain neu 114'900 Franken in den Topf einzahlen. Weitere gewichtige Veränderungen gegenüber 2021 sind Mehrkosten der kantonalen Besoldungsanpassungen bei Kindergarten und Primarstufe mit 150'000 Franken und Mehrkosten bei Ergänzungsleistungen gemäss Angaben des Kantons mit 180‘000 Franken.

Für 2022 budgetiert Buchrain Nettoinvestitionen im Umfang von 3,1 Millionen Franken (Vorjahr 4,6 Millionen Franken). Der Grossteil betrifft die spezialfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung.

Diese kurzfristigen Sparmassnahmen hat der Gemeinderat beschlossen:

Um den Finanzhaushalt mittelfristig ins Gleichgewicht zu bringen, hat der Gemeinderat das Projekt «Vorwärts 2025» gestartet. Der eine, grosse Befreiungsschlag ist laut Mitteilung allerdings nicht absehbar. Man habe festgestellt, bereits sorgfältig mit dem Geld umzugehen. Trotzdem hat der Gemeinderat für 2022 kurzfristige Sparmassnahmen beschlossen, etwa: Verzicht auf Ausbau des Spielplatzes Laubacher (100'000 Franken), Aufschub grösserer Renovationsarbeiten im Dorfschulhaus (100'000 Franken) sowie vorläufige Sistierung der Einführung von «Take a Bike» (20'000 Franken).

Gemäss Aufgaben- und Finanzplanung werden in den nächsten Jahren jährliche Defizite und ein weiterer Anstieg der Nettoverschuldung auf bis zu 3000 Franken oder höher erwartet. Daher hat der Gemeinderat in einer Finanzstrategie festgehalten, welche Eckdaten über einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren eingehalten werden sollen und mit welchen Massnahmen sich die Gemeinde den finanziellen Handlungsspielraum erhalten kann.

Darum bezahlen Buchrainer dennoch weniger Steuern:

Das Gute kommt zum Schluss: Weil der Kanton Luzern die Staatssteuern bekanntlich um 0,1 Einheiten senkt, müssen die Buchrainerinnen und Buchrainer trotz moderater Erhöhung des kommunalen Steuersatzes nicht mehr Steuern bezahlen, sondern weniger. Eine alleinstehende Person mit einem steuerbaren Einkommen von 80'000 Franken und ohne Vermögen wird daher gegenüber heute 160 Franken sparen, wie die Gemeinde in ihrer Mitteilung vorrechnet.

Auch Firmen sparen demnach Steuern. Ein Unternehmen mit steuerbarem Gewinn von 100'000 Franken und steuerbarem Kapital von 1 Million Franken muss statt 7740 Franken künftig 100 Franken weniger an Kanton und Gemeinde abliefern.

Die Orientierungsversammlung findet am Donnerstag, 11. November 2021 um 19.30 Uhr in der Aula Hinterleisibach statt. Die Urnenabstimmung zum Budget ist am 28. November.