Rothenburg budgetiert 2022 ein Defizit und will Steuern senken

Budget 2022 Gemeinde Rothenburg budgetiert ein Defizit und will die Steuern senken Dank positiver Prognosen und genügend Reserven soll der Steuerfuss gesenkt werden. Allerdings plant der Rothenburger Gemeinderat bis 2024 mit roten Zahlen. Beatrice Vogel 09.11.2021, 15.00 Uhr

Blick von der Bertiswilstrasse in Richtung Flecken Rothenburg mit der Pfarrkirche. Dominik Wunderli (Rothenburg, 11. Oktober 2021)

Das Budget 2022 der Gemeinde Rothenburg weist ein Defizit von rund 1,7 Millionen Franken auf. Dies bei einem Gesamtaufwand von rund 55,5 Millionen Franken. Trotzdem will der Gemeinderat den Steuerfuss von 1,8 auf 1,75 Einheiten senken.

In den vergangenen Jahren hat Rothenburg positive Rechnungsabschlüsse erzielt. Die Gewinne wurden dem freien Eigenkapital zugewiesen und betragen rund 5,5 Millionen Franken. Künftige Defizite können damit gedeckt werden, heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats. Rothenburg werde in den nächsten Jahren ein moderates Wachstum der Bevölkerung und im Arbeitsgebiet verzeichnen. Zusammen mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum führe dies zu mehr Steuereinnahmen. Diese positiven Aussichten und die vorhandenen Reserven erlauben es laut dem Gemeinderat, den Steuerfuss zu senken.

2021 sieht besser aus als befürchtet

Zudem seien die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Steuereinnahmen nicht so gravierend wie vor einem Jahr befürchtet. Für das Jahr 2021 zeichne sich ein besseres Ergebnis ab als prognostiziert – budgetiert ist ein Defizit von knapp 2 Millionen Franken. Der Aufgaben- und Finanzplan weist ab 2024 wieder ausgeglichene Ergebnisse aus. Bis dahin plant der Gemeinderat mit roten Zahlen.

Höhere Kosten werden im kommenden Jahr etwa bei der Schule erwartet, wegen zusätzlicher Klassen und einer generellen Lohnerhöhung der Lehrpersonen. Auch im Sozial- und Gesundheitsbereich bei den Ergänzungsleistungen und der Pflegerestfinanzierung werden Mehrausgaben veranschlagt.

Investitionen von 9,5 Millionen Franken geplant

Es sind Investitionen in der Höhe von 9,5 Millionen Franken geplant. Diese beinhalten neben der Planung und Realisierung des Bahnhofumbaus Rothenburg Station die Sanierung der Stationsstrasse. Die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in die Infrastruktur konnte die Gemeinde dank Landverkäufen und Ertragsüberschüssen zu einem wesentlichen Teil selbst finanzieren.

Die Rothenburger Stimmbevölkerung befindet an der Gemeindeversammlung vom 29. November um 20 Uhr in der Chärnshalle über das Budget 2022 mit dem Aufgaben- und Finanzplan bis 2025 sowie über die Gemeindestrategie und das Legislaturprogramm 2020–2024.