Bündnis fordert bessere Arbeitsbedingungen für Zentralschweizer Gesundheitspersonal Der Berufsverband SBK und die Gewerkschaften Syna und VPOD verlangen bessere Arbeitsbedingungen an den Zentralschweizer Spitälern. 24.10.2020, 14.56 Uhr

(zfo) «Die zweite COVID-19-Welle hat auch die Zentralschweiz fest im Griff, und einmal mehr wird es in den Händen unseres Gesundheitspersonals liegen, wie gut wir die Gesundheitskrise in den kommenden Wochen überstehen werden», schreibt das Gesundheitsbündnis bestehend aus SBK (Berufsverband der Pflegefachkräfte), Syna und VPOD (Verband des Personals öffentlicher Dienste) in einer Mitteilung.