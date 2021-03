Büron Alkoholisiert und mutmasslich unter Drogeneinfluss: Autofahrer versenkt sein Auto im Müliweiher Die Feuerwehr musste das Fahrzeug aus dem Wasser ziehen. Die Unfallursache ist noch unklar. 22.03.2021, 09.31 Uhr

Die Feuerwehr musste das Fahrzeug aus dem Müliweier ziehen. Bild: Luzerner Polizei

(zgc) Am Sonntag gegen 13 Uhr ist ein Auto in Büron einen Abhang hinuntergerollt und in den Müliweiher geraten. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, konnte sich der Fahrer selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Anschliessend barg die Feuerwehr Büron-Schlierbach das Auto mit einer Seilwinde aus dem Weiher. Beim Unfall wurde niemand verletzt.