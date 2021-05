Büron Dieses Bauernpaar aus Luzern macht seinen eigenen Haferdrink Früher produzierten sie Kuhmilch, heute setzen Claudia und Beat Troxler auf Hafer und stellen damit eine rein pflanzliche Milchalternative her. Livia Fischer 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weisse Schürzen um die Hüften gebunden, blaue Einweghandschuhe über die Hände gestülpt, Mund und Nase von einer Gesichtsmaske bedeckt und durchsichtige Schutzhauben über die Haare gezogen. Claudia und Beat Troxler sind eingekleidet, jetzt geht's ran an die Arbeit: Heute wird Haferdrink produziert.

Die Gesichtsmasken haben Beat und Claudia Troxler fürs Foto ausgezogen. Bild: Livia Fischer (Büron, 28. April 2021)

Troxlers sind das erste Landwirtepaar im Kanton Luzern, das der Kuhmilchproduktion den Rücken gekehrt hat und stattdessen eine pflanzliche Alternative herstellt. Vergangenen September haben sie zum letzten Mal eine Kuh gemolken, dann definitiv einen Schlussstrich unter die Nutztierhaltung gezogen – so wurde aus dem Bauernhof Eichenmoos der Lebenshof Aurelio.

Glasflaschen können bis zu 30-mal wiederverwendet werden

Im November haben sie sich erstmals an die Herstellung von Haferdrink gewagt. Bis sie das geeignete Rezept und die passende Methode herausgefunden hatten, dauerte es. Nun aber haben sie den Dreh raus. «Es müssen nur noch ein paar technische Details angepasst werden», sagt Beat Troxler. Momentan besteht die Produktion nämlich noch aus viel Handarbeit.

Einerseits müssen die Glasflaschen, in die der Haferdrink schliesslich abgefüllt wird, gereinigt werden. «Um Klebrückstände zu vermeiden, weichen wir alle Flaschen von Hand ein und schrubben da schon den Kleber weg, bevor sie in die Maschine kommen», sagt Claudia Troxler. Das allein dauert bis zu zweieinhalb Stunden. Immerhin: So können die Mehrwegflaschen etwa 30-mal wiederverwendet werden. Nur mit dem Zurückbringen klappt's noch nicht ganz so, wie es sich die beiden wünschen. «Aktuell kommen nur etwa 50 bis 70 Prozent der Flaschen zurück.» Um eine bessere Rücklaufquote zu erzielen, überlegen sie sich, künftig ein Depot zu verlangen.

Ab Sommer soll mit dem eigenen Hafer produziert werden

Während sich Claudia Troxler noch um die Reinigung der Flaschen kümmert, fängt Beat Troxler mit der Haferdrinkproduktion an. Er schleppt einen grossen Papiersack voll Hafer an, den das Paar von Biofarm – einer Genossenschaft, welche die Ernte von Schweizer Biobauern und Bioproduzenten abnimmt und vermarktet – zugekauft hat. «Unser Ziel ist es, ab August mit unserem eigenen Hafer zu produzieren», sagt Troxler. Angesät haben sie ihn bereits letzten Herbst, im Juli wird er dann geerntet.

Beat Troxler stellt eine Waage auf den Tisch, der im früheren Milchraum steht, und füllt Hafer, Gerste und Salz in drei Zehn-Liter-Eimer ab. Wie viel Gramm es jeweils sind, behält er für sich – das genaue Rezept soll geheim bleiben. Zum Gemisch gibt der 36-Jährige nun heisses eigenes Quellwasser hinzu:

Bild: Livia Fischer (Büron, 28. Mai 2021)

Anschliessend verrührt er die Masse mit Hilfe eines übergrossen Schwingbesens und schüttet sie in einen grossen Kochkessel. Das Fassungsvermögen beträgt 100 Liter; Troxler giesst kaltes Wasser nach, bis der Kessel bis zum Rand gefüllt ist. Dann heisst es: Messgerät zur Temperaturüberwachung rein, Deckel zu und warten, bis der Drink fertig gekocht ist.

Wenn es so weit ist, pumpt Beat Troxler die Flüssigkeit zum Pasteurisieren in einen zweiten Kochkessel. Hier drin wird die Milchalternative zuerst noch filtriert – auch das macht er aktuell noch von Hand, sucht aber nach einer automatisierten Lösung:

Bild: Livia Fischer (Büron, 28. April 2021)

Nach etwa zwei Stunden ist die erste Charge fertig; die Harassen mit den frisch gesäuberten Flaschen stehen schon bereit. Beat Troxler füllt den Drink ab:

Bild: Livia Fischer (Büron, 28. April 2021)

Claudia Troxler schraubt anschliessend die Deckel drauf und bringt die Gebinde dann in den Lieferwagen.

Haferdrink soll ein Hofprodukt bleiben

Nach der Mittagspause beginnt der Prozess von vorne; abends werden die Flaschen dann noch mit Etiketten versehen. Zurzeit stellen Troxlers 200 Liter Haferdrink an ihrem Produktionstag her – künftig sollen es bis zu 400 Liter sein. Höher hinaus können sie momentan nicht, nur schon zeitlich würde das nicht aufgehen. Den Haferdrink, den sie jeweils mittwochs produzieren, liefert Beat Troxler tags darauf im Raum Luzern–Basel–Zürich aus. Freitags fährt er dann nach Kallnach zum Partnerbetrieb Biohof Hübeli, der denselben Haferdrink herstellt, und übernimmt dessen Auslieferung in der Region Bern–Freiburg–Solothurn. «Mehr Produktions- oder Liefertage können wir uns zurzeit nicht leisten, es stehen noch genügend andere Hofarbeiten an», so Beat Troxler.

So sieht der fertige Haferdrink aus.

Bild: Pius Amrein (Büron, 14. Mai 2021)

Hier gibt es den Haferdrink zu kaufen In ihrem Hofladen auf dem Lebenshof Aurelio in Büron gibt es den Haferdrink von Claudia und Beat Troxler täglich zu kaufen. Direkt ab Hof kostet ein Liter 3.50 Franken, ein Halbliter 2.50 Franken. Weiter beliefern sie folgende Geschäfte im Kanton Luzern mit dem Milchersatz: · Biomärt Möösli, Wauwilermoos 1, Egolzwil

· Unfahrpackt, Bruchstrasse 3, Luzern

· Kulturhof Hinter Musegg, Diebold-Schilling-Strasse 13, Luzern

· Wärchbrogg Quai4-Markt Alpenquai, Alpenquai 4, Luzern

· Roggers Lädeli, Am Dorfplatz 1, Meggen

· Kochtopf, Rathausplatz 5, Sursee.



Weitere Standorte in der Zentralschweiz sind der Spycher Bioladen in Stans sowie der Gisler Regioladä in Unterägeri und der Hof-Märcht in Baar.

Mehr Infos gibt es hier.

Auch den Vertrieb bei einem Grossdetaillisten streben sie nicht an. «Wir stellen ein Hofprodukt her, kein Industrieprodukt», betont Claudia Troxler. Ausserdem glaubt sie, dass ihr Haferdrink in einer Migros oder einem Coop nicht zwingend gut ankäme. «Weil unser Produkt naturbelassen ist, hat es eine dunklere Farbe, als man es von den Haferdrinks aus dem Detailhandel kennt. Diese erhalten ihre weisse Farbe durch die Zusetzung von Enzymen», erklärt die 36-Jährige.

Ein weiterer Unterschied: Während die Industrie-Haferdrinks ungeöffnet mehrere Monate ungekühlt aufbewahrt werden können, muss Troxlers Haferdrink gekühlt gelagert und innert zehn Tagen konsumiert werden. Zudem setzen sich mit der Zeit die Feststoffe am Boden ab. Das ist zwar auch bei den industriell hergestellten Pflanzendrinks der Fall, da diese in den Läden nicht in Glasflaschen, sondern in Tetra-Pak-Verpackung daherkommen, sieht man das aber nicht.

Claudia und Beat Troxler sind stolz auf ihr neues Hofprodukt.

Bild: Pius Amrein (Büron, 14. Mai 2021)

Zufriedene Kundschaft und zufriedene Kühe

Dennoch: Die Nachfrage nach nachhaltig hergestellten, regionalen, naturbelassenen und pflanzlichen Produkten ist da, Troxlers Haferdrink verkauft sich gut. «Die Rückmeldungen fielen bisher durchwegs positiv aus», berichtet das Landwirtepaar freudig.

Auch die Kühe, die auf dem Hof leben, freut's. Seitdem die Milchproduktion auf dem Hof eingestellt wurde – früher verkauften Troxlers ihre Milch an die Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten –, sind die Tiere ruhiger, zufriedener und fitter. «Sie dürfen jetzt ihre Kälber behalten und müssen nicht mehr ständig einen Marathon laufen, mit dem ich den Prozess von der jährlichen Besamung bis hin zur enorm hohen Milchproduktion vergleiche», begründet Beat Troxler. Seine Frau Claudia ergänzt: «Vorher haben wir von den Tieren ständig etwas verlangt, was für sie einen ungemeinen Stress bedeutete. Jetzt dürfen sie einfach so sein, wie sie sind.»