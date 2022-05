Büron Gemeindeversammlung findet am 31. Mai statt 04.05.2022, 09.42 Uhr

Die ordentliche Gemeindeversammlung findet am Dienstag, 31. Mai, 20 Uhr, im Träff-Ponkt statt. Detaillierte Auszüge und Unterlagen zu den einzelnen Traktanden können bei der Gemeindeverwaltung telefonisch (0419354040) oder per E-Mail (gemeindeverwaltung@bueron.ch) bestellt oder am Schalter bezogen werden. Die Unterlagen stehen auch auf der Gemeindewebsite zum Download bereit.