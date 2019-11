Bund spricht 58 Millionen Franken für Luzerner Agglomerationsprogramm Kanton und Bund haben die Leistungsvereinbarung für das Agglomerationsprogramm unterzeichnet.

(kuy) Der Kanton Luzern und der Bund haben die Leistungsvereinbarung für das Agglomerationsprogramm Luzern der dritten Generation unterzeichnet. Das eidgenössische Parlament hatte in der September-Session den entsprechenden Kredit von 58 Millionen Franken für das Luzerner Agglomerationsprogramm gesprochen.

Der Bund beteiligt sich gestützt auf das Infrastrukturfondsgesetz an der Finanzierung von Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in den Städten und in den Agglomerationen. Diese Massnahmen sind aus den Agglomerationsprogrammen, welche Siedlungsentwicklung und Verkehr koordinieren und die Umwelt miteinbeziehen, hergeleitet. Dies teilte die Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern am Mittwoch mit.

Neben dem Bundesbeitrag werden auch die Massnahmen und Massnahmenpakete, der Zeitplan sowie die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt.