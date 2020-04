Bund und Kanton sprechen Geld für innovative Projekte in Luzern

Standortförderung: Zentralschweizer Mountainbiker wollen aus dem Windschatten der Konkurrenz

In der Zentralschweizer Mountainbike-Szene gibt es Luft nach oben. Besonders hinsichtlich Infrastruktur und attraktiven Angeboten existiert Verbesserungspotenzial. Das Projekt «Mountainbike Zentralschweiz» will dies ändern. Dafür haben sich die Zentralschweizer Mountainbike-Führer in Alpnach getroffen.