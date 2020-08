Buvette-Betreiber muss seinen Platz in der Ufschötti räumen Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des bisherigen Betreibers der Ufschötti-Buvette gegen das Urteil des Luzerner Kantonsgerichts abgewiesen. Ab Frühjahr 2021 wird der Standplatz somit von einer neuen Betreiberschaft unter dem Namen «Strandleben» bewirtschaftet. 12.08.2020, 08.49 Uhr

(dvm) Nach dem Luzerner Kantonsgericht hat nun auch das Bundesgericht die Neuvergabe der Ufschötti-Buvette beurteilt und die Beschwerde des bisherigen Betreibers am 21. Juli 2020 als unbegründet abgewiesen, wie die Stadt Luzern am Mittwochmorgen in einer Mitteilung schreibt. Ab Frühjahr 2021 kann der Buvettestandplatz auf der Ufschötti deshalb neu durch die Initianten des Projekts «Strandleben» bewirtschaftet werden.