Bundesgericht gibt grünes Licht für Hundefreilaufzone im Tribschen Die Lausanner Richter weisen eine Beschwerde von Hundehaltern ab. Die Stadt Luzern will die Arbeiten für die Zone nun im Spätsommer in Angriff nehmen. Manuel Bühlmann 21.02.2020, 12.00 Uhr

Auf dieser Wiese im Tribschenquartier soll die Hundefreilaufzone entstehen. Im Hintergrund ist das Richard-Wagner-Museum zu sehen.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 7. September 2018)

Viel zu klein – so lautet der Hauptkritikpunkt an der von der Stadt Luzern geplanten Freilaufzone für Hunde beim Richard-Wagner-Museum am See. Der vorgesehene Rundweg am Tribschenhorn sei eintönig und es zeige sich mit seinen lediglich 230 Metern auch, dass die Anlage viel zu klein sei. 13 bis 26 Runden wären nötig, um die Strecke eines normalen Hundespaziergangs zurückzulegen, rechnen die sieben Beschwerdeführer dem Bundesgericht vor. Die Dimension der Freilaufzone entspreche in keiner Weise den Anforderungen an eine artgerechte Hundehaltung, befinden die Mitglieder des Vereins Pro Hund Tribschen.

Doch damit blitzen sie vor Bundesgericht ab, wie aus dem am Freitag publizierten Urteil hervorgeht. Der Streit über die Pläne für eine Hundefreilaufzone – mit Fussweg, Sitzbänken, Wasserspender und neuer Bepflanzung – landete vor der obersten Instanz, nachdem die Luzerner Baudirektion im Juni 2018 nicht auf die Einsprachen der Hundehalter eingetreten war. Ein Entscheid, den das Luzerner Kantonsgericht im vergangenen Juli bestätigte. Begründung: Die Vereinsmitglieder seien nicht zu einer Einsprache legitimiert, ihnen fehle es an einem schutzwürdigen Interesse.

Leinenpflicht bereitet Hundehaltern Sorgen

Die Beschwerdeführer sehen dies anders. Eines ihrer Hauptargumente, mit denen sie versuchten, die drei Bundesrichter zu überzeugen: Die Freilaufzone bringe für sie als Hundehalter einen Nachteil mit sich, weil sie untrennbar mit der Durchsetzung des Leinenzwangs im übrigen Parkgebiet verbunden sei. Vorgesehen ist eine abgesteckte Zone zwischen Richard-Wagner-Museum und Tribschen-Badi, in der sich Hunde frei bewegen dürfen. Folglich macht das Projekt nur dann Sinn, wenn die Tiere ausserhalb der Abschrankung angeleint werden müssen – so zumindest die Befürchtung der Einsprecher. Ausserhalb der bereits eingeführten Hundefreilaufzone auf der Allmend wurde denn auch eine Leinenpflicht ausgeschildert.

Das Bundesgericht räumt in seinem Urteil ein, die Errichtung der Freilaufzone möge dazu führen, dass der Leinenzwang im übrigen Parkgebiet durchgesetzt werde. Rechtlich gesehen sei dies aber keine Folge der erteilten Baubewilligung. Ungeachtet davon könne jederzeit ein solcher Leinenzwang durchgesetzt oder aufgehoben werden, weshalb den Einsprechern durch die Pläne der Stadt kein Nachteil drohe.

Konflikte wegen hoher Hundedichte?

Und auch mit ihrer Kritik an der Grösse der geplanten Freilaufzone finden sie bei den Bundesrichtern kein Gehör. Die Hundefreunde sehen angesichts der vorgesehenen, aus ihrer Sicht zu knapp bemessenen Dimensionen gar das Tierwohl in Gefahr. Die Stadt Luzern nehme billigend in Kauf, dass die Vierbeiner im Einzugsgebiet zu wenig bewegt und beschäftigt würden und es aufgrund der hohen Hundedichte zu Konflikten komme.

Das Bundesgericht weist darauf hin, dass Hundehaltern durch die Freilaufzone eine Nutzungsoption eingeräumt werde, die verglichen mit der bisherigen nicht nachteilig sei. «Es handelt sich, wie die Vorinstanz zu Recht bemerkt, um eine Möglichkeit, die keine Verpflichtung für die Beschwerdeführer mit sich bringt.» Ein schutzwürdiges Interesse der Vereinsmitglieder bestünde nicht, urteilen die Richter und weisen die Beschwerde als unbegründet ab. Für die Gerichtskosten von 2000 Franken müssen die sieben Einsprecher aufkommen.

Zuerst folgt Pilotphase von zwei Jahren

Die Stadt Luzern nimmt das Urteil zur Kenntnis, wie Cornel Suter, Leiter der Stadtgärtnerei, sagt. Die Arbeiten dürften im Spätsommer starten und einige Wochen dauern. Konkret geplant sind ein neues Wegnetz innerhalb der Hundefreilaufzone, Sitzbänke, eine Abgrenzung mit einfachen Zäunen oder Sträuchern, Informationstafeln, eine Bodenmarkierung für die Querung des Fusswegs zum Seezugang sowie ökologische Aufwertungsmassnahmen auf der gesamten Fläche. Die Kosten sind noch nicht genau bekannt, werden aber innerhalb des bestehenden Globalbudgets abgerechnet. Wie bei der Hundewiese am Churchill-Quai ist zuerst eine zweijährige Pilotphase vorgesehen.

Ausserhalb der Zone werde tatsächlich ein Leinenzwang ausgeschildert. «Dieser gilt gemäss kantonaler Verordnung aber eigentlich schon heute, da es sich um eine Parkanlage handelt», sagt Suter. Ob, wie bereits auf der Allmend geplant, auch im Tribschen Ranger zur Kontrolle eingesetzt werden, stehe zur Diskussion, sei aber noch nicht entschieden. Zur Kritik, die Zone sei zu klein, sagt Suter: «Wir haben einen hohen Nutzungsdruck in dieser Anlage, sie wird immer stärker genutzt. Dass nun 3300 Quadratmeter und damit rund ein Drittel der Wiesenfläche für die Hundezone reserviert wird, ist aus unserer Sicht bereits grosszügig.»

Bundesgerichtsurteil 1C_491/ 2019 vom 5. Februar 2020