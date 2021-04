Bundesgericht Kanton Luzern muss seine Praxis bei illegalen Bauten ausserhalb der Bauzone anpassen In einem langjährigen Rechtsstreit in Neuenkirch hat das Bundesgericht einen wegweisenden Entscheid gefällt: Bei illegalen Bauten ausserhalb der Bauzone gibt es keine Verjährung. Das hat Auswirkungen – auch auf den Krienser Hochwald. Christian Glaus 29.04.2021, 15.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit diesen Bauten der Muff AG in Neuenkirch musste sich das Bundesgericht befassen. Bild: Luzerner Zeitung (2. Dezember 2016)

Dieses Bundesgerichtsurteil wird den Kanton Luzern noch einige Zeit beschäftigen: Nicht bewilligte Bauten ausserhalb der Bauzone dürfen nicht geduldet werden. Auch dann nicht, wenn sie schon seit über 30 Jahren dort stehen. Das haben die Lausanner Richter im Fall der Baufirma Muff in Neuenkirch entschieden. Am Mittwoch wurde das Urteil bekannt.

Es stellt die bisherige Praxis im Kanton Luzern auf den Kopf. Denn die Luzerner Kantons- und Gemeindebehörden vertraten den Standpunkt, dass auch ausserhalb der Bauzonen eine Verjährungsfrist von 30 Jahren gilt. Bauten, die älter sind, wurden geduldet, mussten also nicht abgerissen werden. Arbeiten zum Werterhalt waren erlaubt, weitere An- oder Ausbauten hingegen nicht. Das Kantonsgericht hat diese Praxis bisher gestützt.

Sobald das schriftliche Urteil vorliegt, soll diese Praxis nicht mehr gelten, bestätigt Roland Emmenegger, Leiter der kantonalen Abteilung Baubewilligungen, gegenüber unserer Zeitung. Illegal erstellte Bauten müssen unabhängig von ihrem Alter zurückgebaut werden. «Welche Konsequenzen das Urteil genau haben wird, müssen wir noch analysieren», sagt Emmenegger. Der Bundesgerichtsentscheid liege ihm noch nicht vor.

Im Krienser Hochwald sind 19 Fälle hängig

Das Urteil dürfte weitreichende Folgen haben, beispielsweise für die Bauten im Krienser Hochwald. In einem langjährigen Verfahren klärten die Behörden ab, wie viele unbewilligte Bauten im Hochwald stehen. Sie eruierten 149 Objekte, davon wurden für 88 nachträgliche Baugesuche eingereicht. Die restlichen 61 Objekte wurden von den Besitzern freiwillig zurückgebaut. Bei den 88 nachträglichen Baugesuchen wurde in 16 Fällen eine Duldung verfügt, wie Bauvorsteher Maurus Frey im Januar dieses Jahres in einer Interpellationsantwort bekanntgab. 19 Fälle sind noch hängig. Es seien die harzigen Fälle, sagt Frey damals.

Diese illegal gebaute Hütte im Krienser Hochwald wurde vom Zivilschutz abgerissen. Die Hütte war zuletzt im Besitz der Gemeinde Kriens. Bild: Pius Amrein (17. Mai 2016)

Bitter für die Besitzer: Die noch nicht behandelten Baugesuche müssen nun nach der neuen Praxis des Bundesgerichts beurteilt werden. Ganz überraschend komme das Urteil der Lausanner Richter aber nicht, sagt Roland Emmenegger. «Die Handhabung des Bundesgerichts bei Bauten ausserhalb der Bauzone ist restriktiv. Das hat sich im vergangenen Jahr schon bei einem ähnlich gelagerten Fall gezeigt.» Damals ging es um einen nicht bewilligten Bau im Kanton Wallis, der sich im Gewässerraum befand.

Siebenjähriger Rechtsstreit, Bundesamt verliert Geduld

Zurück zum Fall Neuenkirch: Dieser lässt den Kanton Luzern und die Gemeinde in einem schlechten Licht dastehen. Die nicht bewilligten Gebäude der Baufirma wurden erst 2014 «entdeckt», als diese ein Gesuch für einen Um- und Ausbau einreichte. Sieben Jahre lang dauerte der Rechtsstreit, auch das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) schaltete sich ein. Es verlangte, dass alle 14 Bauten abgerissen werden. Die Gemeinde Neuenkirch liess sich für ihren Entscheid viel Zeit, gewährte der Baufirma mehrere Fristverlängerungen. Beim ARE verlor man zusehends die Geduld und forderte gar, dass die Baufirma die Bauten nicht mehr nutzen darf. Das war Ende 2017. Im darauffolgenden Sommer 2018 entschied die Gemeinde, dass 11 der 14 Gebäude abgerissen werden müssen. Drei dürften bestehen bleiben, weil sie älter als 30 Jahre sind.

Die Gemeinde reizte ihren Ermessensspielraum voll aus und griff sogar in die Trickkiste, um einzelne Gebäude vor dem Abriss zu retten. Und das, obwohl die Gemeinde in ihrem damaligen Entscheid die Firma als «bösgläubigen Bauherrn» bezeichnete und von «gravierenden Verstössen gegen das Raumplanungsgesetz» sprach. Der Kanton stützte den Entscheid, dass drei Gebäude erhalten werden können. Und nun folgt die Klarstellung des Bundesgerichts. Auf die Grosszügigkeit angesprochen, sagt Roland Emmenegger, es werde erwartet, dass Kanton und Gemeinde den gesetzlichen Spielraum voll ausnützen. «Wir sind grundsätzlich eine Baubewilligungsbehörde.»

Baufirma nutzt ihren Werkhof weiterhin

Der Neuenkircher Gemeindepräsident Kari Huber (CVP) ist froh, dass «das Bundesgericht endlich entschieden hat», wie er auf Anfrage erklärt. «Die Unsicherheit war für alle Beteiligten eine grosse Belastung.» Die Gemeinde muss nun anhand der Vorgaben des Bundesgerichts einen neuen Entscheid fällen, was bedeutet, dass sie den Abriss aller Bauten verfügen muss. Die Firma nutzt ihren Werkhof im Sellenboden weiterhin, wie Huber bestätigt. Weil der Abrissentscheid des Gemeinderats von 2018 noch nicht rechtskräftig ist, stehen auch die 14 Bauten nach wie vor.

An der nächsten ordentlichen Sitzung am 5. Mai entscheidet der Gemeinderat gemäss Huber über das weitere Vorgehen und legt den Zeitplan fest. Ob, wie 2017 vom ARE gefordert, ein Nutzungsverbot ausgesprochen wird, lässt er offen. Huber sagt aber:

«Gemäss unserer Rechtsauffassung muss ein Nutzungsverbot verhältnismässig sein.»

Bisher habe man darauf verzichtet, weil die Existenz der Baufirma akut gefährdet wäre und weil keine akute Gefährdung für Mensch und Umwelt bestehe. Der Bauunternehmer selber will gegenüber unserer Zeitung keine Stellung nehmen.

Kari Huber wehrt sich gegen die Darstellung, dass der Gemeinderat im vorliegenden Fall zu viel Zeit verstreichen liess. «Es kann nicht dem Gemeinderat zum Vorwurf gemacht werden, wenn Entscheide der Gemeinde angefochten werden und es volle drei Jahre dauert, bis diese rechtsgültig sind.» Dass das Bundesgericht den Gemeinderat zurückpfeift und den Abriss aller Bauten verlangt, will Huber nicht als Niederlage verstehen. Das Gericht habe die Rechtsprechung geändert. «Es ist ein Leitentscheid, der die Bewilligungsverfahren ausserhalb der Bauzonen in der ganzen Schweiz beeinflussen wird.»