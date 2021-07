Justiz Kein Unterhalt aus Millionenerbe: Bundesgericht korrigiert Luzerner Urteil Ein ausgesteuerter Luzerner will den Unterhalt für Ex-Frau und Kinder nicht aus seinem geerbten Vermögen bezahlen – und erhält recht. Manuel Bühlmann 26.07.2021, 12.00 Uhr

Zufrieden waren beide nicht mit dem Urteil des Luzerner Kantonsgerichts: Er wollte weniger zahlen, sie mehr erhalten. Nachdem sich das Ehepaar getrennt hatte, entzündete sich rund um die Unterhaltszahlungen für die Ex-Frau und die beiden gemeinsamen Kinder ein Rechtsstreit. Die Familie soll in den letzten drei Jahren vor Beziehungsende durchschnittlich knapp 16'000 Franken pro Monat ausgegeben haben, wie aus dem am Montag veröffentlichten Bundesgerichtsurteil hervorgeht. Diese Zahl kann bei der Berechnung des Unterhalts wichtig sein, weil grundsätzlich ermöglicht werden soll, den zuletzt in der Ehe gelebten Standard beizubehalten.