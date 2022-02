Hochdorf: Überfall auf Goldschmiede – Täter muss ins Gefängnis

Bundesgericht Goldschmiede in Hochdorf überfallen und älteres Ehepaar ausgeraubt: Mann muss für elf Jahre ins Gefängnis Beim Überfall auf eine Goldschmiede in Hochdorf entwendete ein heute 49-jähriger Mann Beute im Wert von 510'000 Franken. Auch ein weiterer Raub aus der Stadt Luzern geht auf sein Konto. Julian Spörri Jetzt kommentieren 21.02.2022, 12.00 Uhr

Ein mittlerweile 49-jähriger Mann hat einiges auf dem Kerbholz: Der türkische Staatsangehörige verübte in der Zentralschweiz mehrere Raubüberfälle und muss deswegen nun für elf Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Bundesgericht bestätigt mit seinem Entscheid ein Urteil des Luzerner Kantonsgerichts, das den Mann im Juli 2019 unter anderem wegen mehrfachen qualifizierten Raubes und mehrfacher Freiheitsberaubung verurteilt hatte.

Opfer mit ungewaschenem Slip geknebelt

Der Angeklagte akzeptierte zwar einen Grossteil der Schuldsprüche des Kantonsgerichts, er legte in Bezug auf zwei Überfälle jedoch Beschwerde beim Bundesgericht ein. Die eine Tat spielte sich im Januar 2014 in der Stadt Luzern ab. Unter dem Vorwand, dass sie bei der Besichtigung vom Vortag einen Ohrring verloren hätten, verschaffte sich der Mann mit seiner Ehefrau Zugang zu einer Wohnung. Sie überwältigten zusammen ein über 70-jähriges Ehepaar und fesselten dieses mit Kabelbindern. Ausserdem steckten sie der Bewohnerin «drei ungewaschene Nylonstrümpfe in den Mund» und knebelten ihren Lebenspartner «mit einem ungewaschenen Damenslip», wie es im Urteil des Bundesgerichts heisst. In der Folge plünderte das Täterduo einen Tresor und verliess die Wohnung mit Diebesgut im Wert von 71'000 Franken.

Noch mehr Beute – rund 510'000 Franken – machte das Paar bei einem Überfall in ein Goldschmiede-Atelier in Hochdorf im Juli 2015. Damals bedrohte der Mann die Geschäftsinhaberin mit einer Schreckschusspistole und richtete diese auch auf deren Lebenspartner, der nach dem Rechten sehen wollte.

Eine Goldschmiede in Hochdorf wurde bereits wiederholt Opfer von Überfällen. Bild: Maria Schmid (1. Februar 2012)

Lag eine «besondere Gefährlichkeit» vor?

Das Bundesgericht musste in seinem Urteil die strittige Frage klären, ob die Überfälle als einfache oder qualifizierte Raube zu taxieren sind. Die Qualifikation liegt dann vor, wenn der Täter eine «besondere Gefährlichkeit» zum Ausdruck bringt. Während der Beschwerdeführer in beiden Fällen auf einen einfachen Raub plädierte, gelangte das Kantonsgericht zum Schluss, dass es sich um qualifizierte Raube gehandelt habe. Dem stimmen die zwei Richterinnen und die drei Richter aus Lausanne zu. Beim ersten Überfall habe wegen der Fesselung für die Opfer die Gefahr der Erstickung bestanden. Auch beim zweiten Überfall lag nach Auffassung des Bundesgerichts eine konkrete Gefahr vor, weil der Beschwerdeführer die Pistole auf die Köpfe der anwesenden Personen richtete.

Obwohl das höchste Schweizer Gericht die Beschwerde im Grundsatz abweist, gelingt dem verurteilten Mann zumindest ein kleiner Teilerfolg. Das Bundesgericht hält nämlich fest, dass das Kantonsgericht das Verschlechterungsverbot verletzt habe. Es ordnete zu Unrecht eine ambulante Therapiemassnahme an, obwohl das Kriminalgericht als Erstinstanz auf eine solche verzichtet und die Staatsanwaltschaft gegen diesen Entscheid nicht Berufung eingereicht hatte. Das Verschlechterungsverbot besagt, dass ein Urteil im Berufungsprozess für den Angeklagten nicht schlechter ausfallen darf als das Urteil aus der ersten Instanz.

