Inwil Mörder bleibt nach 34 Jahren verwahrt Ein 1987 verurteilter Mörder bleibt verwahrt. Das hat das Bundesgericht entschieden. 05.05.2021, 08.55 Uhr

(dlw) Der Mann hatte 1986 in betrunkenem Zustand eine 24-jährige schwangere Frau in einem Bauernhaus in Inwil erdrosselt. Ein Jahr später wurde er vom Luzerner Kriminalgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde die Verwahrung ausgesprochen.