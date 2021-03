Bundesgericht Mutter nimmt Tochter aus der Luzerner Schule und wird gebüsst Eine Luzernerin klagt über Mobbing gegen ihre Tochter und schickt sie nicht mehr zum Unterricht. Die Schule reagiert mit einer Busse – der Beginn eines Rechtsstreits. Manuel Bühlmann 04.03.2021, 16.35 Uhr

Kurz vor Ende des Schuljahrs kam das Mädchen in eine neue Klasse, wenige Wochen nach den Sommerferien erschien sie nicht mehr zum Unterricht. Ihre Mutter hielt es für unzumutbar, die Tochter weiterhin in der Luzerner Gemeinde zur Schule zu schicken und begründete dies mit Mobbing, dem ihr Kind ausgesetzt sei. Die Quittung folgte Anfang Dezember 2019 in Form einer Busse über 1200 Franken. Ausgesprochen von der Leitung der Schule, weil die Fünftklässlerin während rund zweieinhalb Monaten unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben sei.