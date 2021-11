Bundesgericht deckt Rechenfehler der Gemeinde Horw auf

Gemeinde Horw Streit um Spielplatz-Abgabe: Bundesgericht deckt Rechenfehler der Verwaltung auf – nicht zum ersten Mal Auf Geheiss des Bundesgerichts muss eine Bauherrin in Horw knapp 13'000 Franken weniger an Abgaben für fehlende Spielplätze bezahlen. Die Gemeinde zeigt sich trotzdem zufrieden mit dem Urteil. Julian Spörri Jetzt kommentieren 17.11.2021, 15.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Monaten deckt das Bundesgericht Rechenfehler der Horwer Verwaltung auf. Ein im September publiziertes Urteil brachte ans Licht, dass die Gemeinde vier Anläufe brauchte, um die Ersatzabgabe für den fehlenden Spielplatz beim Hochhaus Solitaire korrekt zu berechnen.

Nun äussert sich das Bundesgericht zu einem zweiten Rechtsstreit, in welchem eine andere Bauherrin ebenfalls die verfügte Spielplatz-Abgabe sowie eine Zahlung für fehlende Parkplätze angefochten hat. Es handelt sich um die Gebr. Amberg Bauunternehmung AG, die zwischen den Bahngleisen und der Allmendstrasse zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit 387 Wohnungen erstellt.

In der Bildmitte rechts das Hochhaus Solitaire. Im Vordergrund sieht man die Baustelle der Gebr. Amberg Bauunternehmung AG. Bild: Pius Amrein (Horw, 6. Juni 2021)

Aufenthaltsräume wurden falsch verrechnet

Im Unterschied zum Solitaire-Fall, in welchem die Bauherrschaft vor Bundesgericht Recht erhielt und in der Folge fast fünfmal weniger bezahlen musste, wird diesmal der von der Gemeinde berechnete Betrag von über 1,7 Millionen Franken gestützt und die Beschwerde abgewiesen – mit einer Ausnahme. Diese betrifft die Spielplatz-Abgabe in der Höhe von 1'104'343 Franken. Sie wurde von der Gemeinde verfügt, weil im Rahmen des Bauvorhabens nur rund ein Drittel jener Spiel- und Freizeitflächen erstellt wird, die aufgrund der realisierten Wohnfläche gesetzlich verlangt wären.

Das Bundesgericht stellt in seinem Urteil fest, dass die Abgabe um 12'766 Franken zu hoch angesetzt war. Die Gemeinde erklärt den Fehler damit, dass bei der Berechnung eine als Freizeitfläche eingestufte gemeinschaftliche Aufenthaltsfläche von insgesamt 43 Quadratmetern nicht korrekt berücksichtigt wurde. Im Gegensatz zum ersten Rechtsstreit, dem ein «grundsätzlicher Denkfehler» zugrunde gelegen sei, habe das Bundesgericht den vorliegenden Irrtum eher nebenbei bemerkt, hält der Horwer Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) fest. Er betont, dass die Abgabe um lediglich 1,2 Prozent nach unten korrigiert werde. Da die definitive Rechnungsstellung immer erst nach Abschluss der Bauarbeiten erfolge, wäre der Fehler in der Schlusskontrolle sowieso aufgefallen. «Aus Sicht der Gemeinde ist das Urteil trotz der geringfügigen Korrektur erfreulich, weil das Bundesgericht die angewandte Berechnungsmethode stützt und damit Einnahmen von über 1,7 Millionen Franken bestätigt.»



Gemeinde obsiegt bei der Parkplatz-Frage

In Bezug auf die Parkplatz-Abgabe von 624'000 Franken weist das Bundesgericht alle Beschwerdepunkte ab. Die Zahlung wurde von der Gemeinde angeordnet, weil das Bauprojekt nur 229 Abstellflächen beinhaltet, obwohl gemäss Parkplatzreglement deren 349 erforderlich wären. Die Bauherrin stellte sich auf den Standpunkt, dass die meisten Mieterinnen und Mieter der 121 Studierenden- und 90 Alterswohnungen keine Parkplätze brauchen würden.

Das Bundesgericht hält es aber für plausibel, dass zumindest ein Teil der Studierenden über ein eigenes Fahrzeug verfüge. Zudem seien die Alterswohnungen für Personen im AHV-Alter ausgelegt, die noch Auto fahren können. Als Folge des Urteils muss die Bauherrin die Gerichtskosten von 4000 Franken übernehmen.

Hinweis: Urteil 1C_657/2020