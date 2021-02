Urteil Ohne Bewilligung gebaut: Glaspavillon eines Weggiser Restaurants muss weg Die Betreiberin eines Weggiser Restaurants hat erst nachträglich eine Bewilligung für Um- und Neubauprojekte eingeholt. In einem Fall wird ihr dies nun zum Verhängnis. Manuel Bühlmann 16.02.2021, 14.58 Uhr

Das betroffene Restaurant befindet sich in der Gemeinde Weggis.

Archivbild: Eveline Beerkircher

Das Restaurant ist idyllisch gelegen, direkt am Vierwaldstättersee neben der Schiffstation. Doch die schöne Aussicht allein reichte der Betreiberin, einer Aktiengesellschaft, nicht. Den Gästen sollte mehr geboten werden: Buffet- und Barpavillon wurden umgebaut, Feuerstelle und Podest errichtet, dazu kam ein Glaspavillon. Das Baugesuch ging bei der Gemeinde Weggis ein, allerdings erst im Nachhinein. Ein Vorgehen, das sich rächen sollte, wie ein aktuelles Urteil des Bundesgerichts zeigt.



Der Weggiser Gemeinderat bewilligte zwar die meisten der bereits realisierten Bauprojekte, aber nicht den gläsernen Pavillon. Dieser müsse innerhalb von zwei Monaten verschwinden, verlangte die Behörde. Der Gemeinderat stützte sich dabei auf den Entscheid der kantonalen Dienststelle Raum und Wirtschaft, die zuvor eine gewässerschutzrechtliche Ausnahmebewilligung verweigert hatte. Das Luzerner Kantonsgericht wies die Beschwerde der Restaurantbetreiberin ab, worauf sie sich ans Bundesgericht wandte.

Eingeschränkte Sicht auf den See

Umstritten ist der Glaspavillon vor allem aufgrund der geringen Distanz von rund drei Metern zum Vierwaldstättersee. Auf diesem Gebiet – der sogenannte Gewässerraum ragt ab dem Ufer zwanzig Meter ins Land hinein – darf nur unter Einhaltung strenger Vorgaben gebaut werden. Der Glaspavillon erfüllt diese Voraussetzungen schon deshalb nicht, weil er nicht standortgebunden ist. Das bestreitet auch die Restaurantbetreiberin nicht. Die Meinungen gehen hingegen auseinander, was die Ausnahmebewilligung anbelangt, die erteilt werden kann – «sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen», wie es in der Gewässerschutzverordnung heisst. Und genau hier liegt der strittige Punkt. Die Betreiberin der Gartenbeiz weist die Vorwürfe zurück, wonach die Sicht und der Zugang zum See beeinträchtigt würden. Vielmehr werte der Glaspavillon das Restaurant optisch sowie angebotsmässig auf und stelle eine Bereicherung für Weggis als Tourismusort dar, argumentiert die Beschwerdeführerin.

Die Bundesrichter lassen sich davon nicht überzeugen. Es bestehe durchaus ein öffentliches Interesse am Erhalt der Sicht auf den Vierwaldstättersee und diese werde durch den Pavillon eingeschränkt. Zudem werde der Seezugang erschwert. Daher kommt die oberste Instanz zum Schluss: Die Ausnahmebewilligung wurde zu Recht verweigert. Die zweimonatige Frist zum Rückbau des Pavillons hält das Bundesgericht ebenfalls für angemessen. Zwar sei es möglich, dass der Glaspavillon in dieser Zeit nicht verkauft werden könne. «Dies schliesst jedoch nicht aus, den Pavillon bis zu einem späteren Verkauf an einem anderen Ort zwischenzulagern», urteilen die Richter und weisen die Beschwerde der Restaurantbetreiberin ab.

Bundesgerichtsurteil 1C_402/2020 vom 25. Januar 2021