Bundeshaus Politiker aus der Mitte der Schweiz werden es bei der Mitte-Fraktion schwer haben Welches Zentralschweizer Mitglied des National- oder Ständerats könnte die Luzerner Standesvertreterin Andrea Gmür als Chefin der Mitte-Fraktion im Bundeshaus ersetzen? Höchstens ein Mann. Doch der lässt sich Zeit. Lukas Nussbaumer 24.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea Gmür und Leo Müller stossen im Restaurant Lapin auf ihre Wiederwahl an.



Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 20. Oktober 2019)

Am 17. Januar 2020 feierte die Stadtluzernerin Andrea Gmür-Schönenberger ihren grössten politischen Erfolg: Sie wurde zur Chefin der CVP-Bundeshausfraktion gewählt. Und dies nur gerade drei Monate nach ihrer Wahl in den Ständerat. Ausgestochen hat sie in der internen Ausmarchung den Ruswiler Leo Müller, mit dem sie zuvor vier Jahre gemeinsam im Nationalrat politisiert hatte. Gmür und Müller kennen sich jedoch schon länger: Beide sassen zwischen 2007 und 2011 für die CVP im Luzerner Kantonsparlament.

Andrea Gmür. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Nun wirft die 56-jährige Gymnasiallehrerin den Bettel nach etwas mehr als einem Jahr bereits wieder hin (wir berichteten). Beobachter und andere Parlamentsmitglieder sprechen von Gmürs grösster Niederlage – sie sei schlicht gescheitert, und ihr Abgang sei seit längerem in der Luft gelegen. Gmür habe oft unglücklich agiert und lasse kaum andere Meinungen zu, sagt ein Ratsmitglied, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ihre Fraktionskollegen, vor allem jene aus dem Ständerat, hätten ihr die Führung aber auch nicht leicht gemacht.

Leo Müller steht vor zwei schwierigen Entscheidungen

Laut der Mitteilung ihrer inzwischen zur «Die Mitte» umgetauften Partei möchte sich Gmür «künftig wieder vermehrt der Parlamentsarbeit widmen und sich in den Kommissionen für die Sachgeschäfte einsetzen, denen sie in den letzten Monaten nicht immer genügend Zeit schenken konnte». Parteipräsident Gerhard Pfister, Nationalrat aus dem Kanton Zug, bedauert ihren Rücktritt auf Ende April.

Leo Müller. Bild: PD

Schlägt nun also doch noch die Stunde von Leo Müller, dem 62-jährigen Rechtsanwalt und Ingenieur-Agronom FH? Müller, der 2019 wie Gmür von der Grossen in die Kleine Kammer wechseln wollte, parteiintern jedoch bereits in der Vorausscheidung scheiterte, sagt auf Anfrage:

«Ich habe mir dazu noch zu wenig Gedanken gemacht, um öffentlich Stellung nehmen zu können.»

Offen lässt der frühere Gemeindepräsident von Ruswil auch, ob er 2023 für eine vierte Legislatur kandidiert. «Ich habe mir keine Deadline gesetzt, werde mich aber spät entscheiden.» Miteinbeziehen in seine Entscheidung dürfte der Agrar- und Finanzpolitiker sein Alter: Bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2023 wird Müller schon seit zweieinhalb Monaten Rentner sein.

Hohe Anforderungen: Viel Erfahrung – und trotzdem noch im besten Alter

Wie auch immer sich Müller 2023 zu seiner politischen Zukunft äussern wird: Entscheidet er sich jetzt erneut für die Kandidatur als Fraktionspräsident, käme seine Wahl einer Überraschung gleich. Im Vordergrund stehen jüngere Mitte-Politiker wie die Nationalräte Philipp Matthias Bregy (Wallis), der Zürcher Philipp Kutter oder der St.Galler Nicolo Paganini. Auffällig: Während mit Gmür und Müller vor etwas mehr als einem Jahr gleich zwei Zentralschweizer zur Wahl standen, befinden sich heute andere in der Favoritenrolle.

Das hat auch damit zu tun, dass der neue Mitte-Fraktionschef aus dem Nationalrat stammen soll. Das sieht auch Andrea Gmür so. Als Fraktionschef sei die Mitgliedschaft im Nationalrat «ein klarer Vorteil». Obwohl sich Gmür nicht zu möglichen Nachfolgerinnen oder Nachfolgern äussern will, nennt sie zwei wichtige Anforderungen:

«Erfahrung ist von grossem Vorteil, und man muss viel Zeit mitbringen.»

Zu alt, zu jung oder zu stark ausserhalb der Politik engagiert

Doch Zentralschweizer Nationalräte, die über viel Erfahrung verfügen und trotzdem noch nicht kurz vor der Pension oder dem Abschied von der Politbühne stehen, sind rar gesät. Aus dem Kanton Luzern kämen neben Leo Müller theoretisch auch Ida Glanzmann und Priska Wismer in Frage. Doch Glanzmann dürfte 2023 als dannzumal 65-Jährige nicht mehr antreten, und Wismer wurde erst 2019 gewählt. Der einzige Zuger Mitte-Nationalrat Gerhard Pfister scheidet als Parteipräsident genauso aus wie der Urner Simon Stadler, der mit 32 Jahren nicht nur sehr jung ist, sondern als erst 2019 gewählter auch über wenig Erfahrung verfügt.

Bleibt der Einsiedler Brauereibesitzer Alois Gmür. Seine Nachteile: Er wird demnächst 66 Jahre alt, und er hat als Unternehmer zu wenig Zeit für das aufwendige Amt eines Fraktionschefs. Die Nationalratsmandate in Nid- und Obwalden werden mit Peter Keller und Monika Rüegger von zwei SVP-Mitgliedern besetzt.

«Will die Mitte Erfolg haben, muss sie sich zusammenraufen»

Andrea Gmür hatte zwar Zeit, doch diese will sie nun voll für ihr Ständeratsmandat einsetzen. Ausserdem würde «wieder mal ein freies Wochenende ihre Lebensqualität erhöhen». Zur viel zitierten Uneinigkeit der Mitte-Fraktion, zu der neben CVP- auch BDP- und EVP-Nationalräte gehören, sagt die verheiratete Mutter von vier erwachsenen Kindern: «Unter meiner Führung haben unsere National- und Ständeräte ihren Austausch und die Zusammenarbeit in den letzten Monaten massiv intensiviert und verbessert. Das wird bald sichtbar Früchte tragen.» Es sei aber auch so, dass die Mitte-Ständeräte einen Schritt auf die Nationalräte zugehen müssten, so Gmür. «Wenn die Fraktion längerfristig Erfolg haben will, muss sie sich zusammenraufen.»

Trotz des schnellen Abgangs als Fraktionspräsidentin habe sie keine Mühe mit der Partei und Fraktion. Sie sei «bereit, sich weiter zu engagieren». Vorerst brauche sie nun aber eine Pause.